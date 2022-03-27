Fox Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Aşk Mantık İntikam için final kararı alındı. Dizinin final yapması beklenirken dizi kaçıncı bölümde final yapacak merak ediliyor? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Fox Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Aşk Mantık İntikam için final kararı alındı. Dizinin final yapması beklenirken dizi kaçıncı bölümde final yapacak merak ediliyor? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Fox Tv ekranlarında 38.bölüm sonrasında çıkan reyting sonuçları sonrasında dizi için kanal final kararı aldı. Final kararının gündeme bomba gibi düşmesi sonrasında ise final bölümünün ne zaman olacağı merak ediliyor. 2 sezondur aktif olarak devam eden Aşk Mantık İntikam dizisinin final tarihi belli oldu. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL OLACAK?

Fox Tv ekranlarının reyting rekortmeni Aşk Mantık İntikam dizisinde İlhan Şen ve Burcu Özberk başrolleri paylaşıyor. Dizinin 39.bölümde final yapması beklenirken final bölümünün sarktığı bildirildi. Peki Aşk Mantık İntikam dizisi kaçıncı bölümde final yapacak? İşte detaylar..

Final yapmasının ardından seyirciler tarafından tepkiler gelirken final bölümünün ertelenmesi ise bir nebze de olsa dizi fanlarını mutlu etti. İşte detaylar..

Aşk Mantık İntikam dizisi 22 Nisan 2022 tarihinde 42.bölümü ile final yapacak. İlhan Şen ve Burcu Özberk’in başarılı performansları sonrasında dizi ciddi bir şekilde izlenme sayılarına ulaşırken yaz aylarının gelmesi ile birlikte ikilinin başka dizilerle anlaştığı gelen haberler arasında.

Gözden kaçırmayın Halo Dizisi Konusu ve Oyuncuları

Fox Tv ekranlarında şimdiye kadar 38 başarılı bölümü geride bırakan Aşk Mantık İntikam dizisi Nisan ayının son haftası ile hayranlarına veda ediyor.

Romantik komedilerinin sevilen oyuncusu Burcu Özberk biraz kendisine vakit ayıracağını ve hemen farklı bir projede yer almayacağını açıkladı. Oyuncu geçen yaz ayından itibaren aralıksız çalışmalarını sürdürürken bu yaz ayını tatil yaparak geçirmek istediğini menajerine iletti.