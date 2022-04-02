FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam'da izleyicileri şoka sokan bir karar alındı. Dizinin başrol oyuncusu yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Çok yakında final yapması beklenen dizi o oyuncuyu final öncesi kadrodan mı çıkaracak? O isim kim? İşte detaylar...

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam'da izleyicileri şoka sokan bir karar alındı. Dizinin başrol oyuncusu yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Çok yakında final yapması beklenen dizi o oyuncuyu final öncesi kadrodan mı çıkaracak? O isim kim? İşte detaylar...

TV ekranlarının çok sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam sosyal medyada olay oldu. Başrol oyuncusunun otobüs şoförüyle yumruk yumruğa olan kavgası gündeme bomba gibi düştü. Ortaya çıkan görüntüler oyuncunun diziden gitmesine mi neden olacak? Ortaya atılan iddialar dizinin izleyenlerini üzerken görüntüler hemen ardından geldi. O görüntüler...

Burak Yörük Saldırı Anları

Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncusu Burak Yörük bu defa görenlerin ağzını açık bırakan videosuyla gündeme düştü. Daha öncesinde karmaşık aşk hayatıyla gündeme gelen Burak Yörük diziden kovuldu mu? Ortaya atılan iddialar en az görüntüler kadar şaşırtıcıydı.

Otobüs şoförü ile yolda kavga etmeye başlayan ve arabasından indiği an soföre yumruk atan yakışıklı oyuncu Burak Yörük sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Olayın henüz nereden çıktığı bilinmese de Burak Yörük'ün saldırı anları sevenleri tarafından oldukça eleştiriliyor.

Burak Yörük Otobüs Şoförüyle Neden Kavga Etti?

Yolda sebebi belirsiz bir tartışma nedeniyle arabasından inen ve otobüs şoförünün boynuna sarılan Burak Yörük otobüsteki yolcular tarafından kameraya çekildi Otobüs şoförünü tartakladığı anlarda polisin de olay yerinde bulunması ve olaya müdahale etmemesi de dikkatlerden kaçmadı. Otobüs şoförüne yaptığı saldırıyla gündeme gelen Burak Yörük polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırılarak bırakıldı.

Hem polislerin olaya müdahale etmemesi hem Burak Yörük'ü sorgusuzca bırakmaları sorgulanırken sosyal medyada bir olay daha gündeme geldi. Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncularından birisi olan Burak Yörük henüz olayla ilgili bir açıklama yapmazken kavganın neden çıktığı ise bilinmiyor.