Fox Tv ekranlarının popüler dizileri arasında yer alan Aşk Mantık İntikam yeni bölümü ile 25 Mart Cuma günü yayınlandı. Dizi kısa süre içerisinde geçtiğimiz sezondan itibaren büyük dikkat çekerken yeni bölümde giyilen kıyafetler ise merak konusu oldu. Peki Aşk Mantık İntikam dizisi 38.bölümde Esra ne kıyafetleri giydi? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Fox Tv ekranlarının popüler dizileri arasında yer alan Aşk Mantık İntikam yeni bölümü ile 25 Mart Cuma günü yayınlandı. Dizi kısa süre içerisinde geçtiğimiz sezondan itibaren büyük dikkat çekerken yeni bölümde giyilen kıyafetler ise merak konusu oldu. Peki Aşk Mantık İntikam dizisi 38.bölümde Esra ne kıyafetleri giydi? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 38.BÖLÜM KIYAFETLERİ

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra'nın giydiği Elbise markası Thelatestthing ve fiyatı 410 TL.

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra'nın giydiği ekose takım markası Marze ve Çizme markası ise İlvi.

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra’nın kabanı Occleus, ceketi Desoi, bluz House Of Gizu ve etek Zara.

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra'nın giydiği kazak: Stradivarius ceket ve etek: Adil Işık palto: Mango

AŞK MANTIK İNTİKAM 38.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ozan geçmişte yaşadıkları anları yeniden canlandırarak Esra’nın hafızasının yerine gelmesi için uğraşır fakat bütün çabalarına rağmen Esra hatırlamaz. Ozan tüm ümidini kaybetmek üzereyken Esra ona ilginç bir teklifle gelir; kendilerine sıfırdan, yeni anılar yaratacaklardır. İki insanı yaşananlar mı bir araya getirir? Yoksa o iki insan birbirleri için yaratıldıysa ne olursa olsun dönüp dolaşıp yine birbirlerine aşık mı olurlar?