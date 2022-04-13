Bankalar sundukları kredilerde kredi notu ve düzenli gelir kriterlerini ön planda değerlendiriyor. 50 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için 36 ay vadede, bankalar en az ne kadar düzenli gelir talep ediyor?

Bankacılık sektörü gelişip büyümeye devam ettikçe, bankaların sunduğu ürün ve hizmetlerin sayısı da artış göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda bankalarla çalışan ve finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar da araştırmalarına devam ediyor. Bu araştırmalar arasında en çok öne çıkanlar ise kredi notları ve gelir durumlarına göre bankaların kredilerdeki yaklaşımları oluyor. Zira bankalar kredi ürünlerini sunarken, müşterilerin kredi notunu ve düzenli gelire sahip olup olmadığını göz önünde bulunduruyor. Bu kriterlerin karşılanması halinde birçok banka kredi imkanı sunarken, kriterlerin karşılanmaması durumunda kredi verilmiyor. Düzenli gelir sahibi olan ancak kredi çekmek için bunun yeterli olup olmadığını sorgulayanlar için, 36 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisinde bankalar ne kadar düzenli gelir talep ediyor?

Bankalar Kredilerde Neyi Değerlendiriyor?

Bankalar, müşterilerine her zaman yüksek limitli kredilerde izin vermiyor. Kişinin kazanç tutarı bu noktada devreye giriyor ve gelir üzerinden yapılan hesaplamaya göre müşteriye kredi imkanı sunuluyor. Ayrıca bankalar bunun dışında da müşterilerden bankanın hizmet koşullarına göre bazı taleplerde bulunabiliyor. Özellikle kredi notu da bu noktada devreye giriyor. Kredi notunun yüksek olması, bankaların müşteriye güven duymasını sağlıyor. İş Bankası tarafından yapılan bir açıklamada 0 – 1.100 puan arası yüksek riskli ve 1.700 – 1.900 puan arası da risksiz olarak değerlendiriliyor. Kişilerin kredi puanları 1.900’e yaklaştıkça, kredi kullanım olanakları da artıyor.

Asgari Ücretli Kişi Ne Kadar Kredi Çekebilir?

Vatandaşların kredi başvurularının onaylanması için çektikleri krediyi ödeyebilmelerini göstermeleri gerekiyor. Bunun için de çekilecek tutarın aylık taksiti üzerinden hesaplama yapılıyor ve müşteri, maaşının en fazla %50’sini ihtiyaç kredisi olarak çekebiliyor. Örneğin asgari ücretli (4.250 TL) bir çalışan, aylık en fazla 2.125 TL taksit ödeyebileceği şekilde kredi imkanından yararlanabiliyor. Bu da güncel faiz oranları ile 36 ayda 50 bin TL’lik ihtiyaç kredisinin çekilebileceği anlamına geliyor.