Asgari ücrete ve emekli maaşına yeni zam! Uzun zamandır beklenen haber yeniden geldi. Hem emeklinin hem de asgari ücret alanların sevinçten havalara uçacağı güzel haber geçtiğimiz günlerde geldi. Peki yeni zam ne kadar? Asgari ücrete zam ne zaman geliyor? Emekli maaşı zammı ne kadar uygulaancak? İşte detaylar ve daha fazlası...

Asgari ücrete ve emekli maaşına yeni zam! Uzun zamandır beklenen haber yeniden geldi. Hem emeklinin hem de asgari ücret alanların sevinçten havalara uçacağı güzel haber geçtiğimiz günlerde geldi. Peki yeni zam ne kadar? Asgari ücrete zam ne zaman geliyor? Emekli maaşı zammı ne kadar uygulaancak? İşte detaylar ve daha fazlası...

Milyonların uzun süredir beklediği haber geçtiğimiz günlerde geldi. Doların artışı ve enflasyonun günden güne yükselmesi ile birlikte vatandaş alımda güçlük çekmişti. Doğalgaz, eletrik, sigara, alkol ve sebze meyve ihtiyaçlarının da oldukça zamlanması ile birlikte gözler her an gelebilecek zam haberlerine çevrilmişti. Herkesin uzun süredir beklediği haber geldi? Emekli maaşları ile birlikte asgari ücrete de yeni bir zam uygualanacak.

Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Oldu?

Son olarak asgari ücret 2.850 TL.'den 4.250 TL. olmuştu. 4.250 TL. asgari ücret vatandaşların yüzünü güldürse de maaşlara gelen zammın ardından dolar kuru artmış ve enflasyon da çoğalmıştı. Bu artışın ardından alım gücü tekrar zorlaşmış ve vatandaş gelebilecek yeni zam haberlerine bakmıştı. O çok beklenen haber geldi. Hem asgari ücrete hem de emekli maaşlarına beklenen zam geliyor. Peki emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar oldu? detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Emekli Maaşına Ne Kadar Zam Geldi?

Emekliler uzun süredir bayram ikremiyelerine göz atıyordu. Bayram ikramiyesini yakında alacak olan emekliye şimdi de zam müjdesi verildi. Temmuz ayında gelmesi beklenen zam ne kadar olacak?

Alım gücünün zorlaşması ile birlikte vatandaş zam istemişti. O istek hızlı bir şekilde yerine getirtildi. Ortaya atılan iddialara göre Temmuz ayında hem emekli maaşına hem de asgari ücrete herkesi memnun edecek bir zam geliyor. Henüz bir rakam belirtilmemiş olsa da emekliler de çalışanlarda Temmuz ayını bekliyor.