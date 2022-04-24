Türkiye'de Aralık ayında açıklanan yeni asgari ücret rakamlarının ardından Ocak 2022 ile birlikte birçok ürüne ciddi anlamda zamlar gelmişti. Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? Asgari ücrette iyileştirme yapılacak mı?

Türkiye'de Aralık ayında açıklanan yeni asgari ücret rakamlarının ardından Ocak 2022 ile birlikte birçok ürüne ciddi anlamda zamlar gelmişti. Hayat pahalılığı önceki senelere oranla ciddi ölçeklerde artış gösterirken vatandaşın ise cebi yanmaya devam ediyor. Enerji fiyatlarının yükselişi, akaryakıta gelen zamlar ve temel ihtiyaç ürünlerine yansıtılan zamlar sonrasında asgari ücretli vatandaşlar geçinmekte büyük zorluk yaşıyordu. Özellikle yeni yıl ile birlikte vatandaşların tepkisi sürerken Temmuz ayında asgari ücrete ek bir zam veya iyileştirme yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? Asgari ücrette iyileştirme yapılacak mı?

Vatandaşın gündeminde yer alan konular arasında asgari ücrete ek zam konuşuluyor. Devlet tarafında gelen kulis iddialarına göre ise asgari ücrette iyileştirmeler yapılacağı kamuoyuna yansırken zam miktarının ne kadar olacağı ve gelip gelmeyeceği henüz kesinleşmedi. Bayram ikramiyeleri ile ilgili iyileştirmeler son haftalarda çok fazla konuşulurken geçen sene ki rakamların devam edeceği hükümet tarafından vatandaşlar ile paylaşılmıştı.

Bayram sonrasında ise asgari ücret iyileştirmeleri gündemde ki yerini almaya devam edecek iken iyileştirmelere dair açıklamalar ise geldi.

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ASGARİ ÜCRETE İYİLEŞTİRMELER YAPILACAK MI?

Türkiye'de artan enflasyon ile birlikte vatandaşlar Temmuz ayında tekrar komisyon değerlendirmesine girecek olan asgari ücret ile ilgili güzel haberler bekliyor. Özellikle yapılan zam miktarının ardından her ürün grubuna gelen ekstra maliyetler sebebiyle vatandaşlar tekrar asgari ücrette iyileştirmeler yapılması gerektiğini ifade ediyordu. Konu ile ilgili ise açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Akkal yaptığı açıklamalarda asgari ücrete dair iyileştirmelerin gelebileceğini iddia etti. İşte o açıklamalar..

"Bu pandeminin vermiş olduğu ve tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntı ve hemen akabinde de maalesef Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan bu savaş özellikle enerji fiyatlarında ve tüm dünyada gıda fiyatlarında bir yükselişe sebep oldu. Bununla ilgili hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde elinden gelen tüm imkanları şu ana kadar sarf etti ve sarf etmeye devam ediyor. Bilindiği gibi asgari ücretle ücretli kesime yapılan iyileştirmeler son derece hızlı bir şekilde hayata geçirildi. İnşallah bundan sonraki dönemde de bu fiyat artışları ve dünyanın maruz kaldığı bu enflasyon oranları göz önünde bulundurularak en kısa zamanda tekrar iyileştirmeler yapılacaktır" dedi.