Ödemelerini aksatması nedeniyle sicili bozulan vatandaşlara nakit desteği sunacak olan bankalar belli oldu. Kredi notuna bakmadan kredi verecek olan bu bankalar, şartlarını ve başvuru adreslerini de açıkladı.

Krediler, acil nakit ihtiyaçları için eşsiz birer çözüm olsa da kredilerin çekimi kolaylaştıkça geri ödemesi de bir hayli zorlaşıyor. Merkez bankalarının olası faiz politikasından kendisini korumak adına faiz politikalarını yüksekten belirleyen bankalar, geri ödemeler konusunda vatandaşların zorlanmasına neden oluyor. Çektikleri kredileri aksatan ya da kredi taksitlerini ödemeyen vatandaşların ise, kredi notu düşüyor.

Kredi notu düşen vatandaşlar, bankaların ortak sistemlerinde görünüyor. Bu nedenle bir nevi finansman karne olarak da adlandırılabilecek olan kredi notları düşük olması halinde vatandaşların yeni kredi çekimlerini engelliyor. Kaldı ki, kredilerini düzenli ödemeyen vatandaşlar bir süre sonra bankalar tarafından kara listeye alınıyor ve sicili bozuk olması nedeniyle bu vatandaşlara kredi verilmiyor. Ancak aşağıda yer alan bankalar, kredilerini kredi notu değerlendirmesi ile vermiyor. Dolayısıyla da sicili bozuk olan vatandaşlar, bu bankalardan kredi çekebiliyor.

Sicili Bozuk Vatandaşlara Kredi Veren Bankalar Hangileri?

2022 yılı Nisan ayı itibariyle sicili bozuk olanlara kredi veren bankalar belli olmuş bulunuyor. Bu kapsamda faizlerini kredi notuna göre belirleyen bu bankalar, daha yüksek faiz oranı ile sicili bozuk olan vatandaşlara da kredi sağlıyor. Bu bankalar arasında ise; Aktifbank, Akbank, Enpara, ING Bank, Şekerbank, Denizbank, Halkbank, QNB Finansbank ve Ziraat Bankası yer alıyor. Pandemi nedeniyle 30 Haziran 2021 tarihine kadar olan gecikmeli kredi ürünleri için esnek bir ödeme planı için bankalara talimat veren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bu tarihten sonraki kredilerin geri ödemeleri için herhangi bir kolaylık sağlayamıyor. Dolayısıyla kredilerini ödemek için vatandaşların banka kredilerinden yararlanması gerekiyor. Kredi notu düşük olan vatandaşlara kredi sağlayan bankalar, kredi notuna bakmadığı için düzenli bir gelir olduğuna dair gelir belgesi talep edebiliyor.

Kara Liste Kredisi Veren Bankalar Hangileri?

Bankalar tarafından takipli pozisyonda olan vatandaşlara sunulan kara liste kredileri, tıpkı sicili bozuk olan vatandaşlara verildiği gibi daha yüksek orandan sağlanıyor. Bu bağlamda kredi notunu yükselttikten sonra kredi çekmek isteyen vatandaşların ise fatura gibi ödeme gerektiren işlemleri düzenli bir şekilde gerçekleştirmesi, mevduat hesapları oluşturması ve otomatik fatura talimatı vermek gibi yöntemleri denemesi gerekiyor. Kara listede olanlara kredi veren bankalar arasında ise; Akbank, Alternatif Banka, TEB, Aktifbank, HSBC, ICBC Türkiye, Denizbank, Odeabank, Enpara ve QNB Finansbank yer alıyor.

İpotek İle Kredi Veren Bankalar Hangileri?

Sicili bozuk ya da kara listede olan vatandaşların yararlanabileceği bir diğer kredi türü de ipotek ile kredi çekmek oluyor. İpotek ile kredi varan bankaların başında ise; NKolay, Halkbank, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Enpara ve Odeabank gibi bankalar yer alıyor.