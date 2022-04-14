Çeşitli bankalardan, ihtiyaç dönemlerinde kredi kullanmış olan ya da kredi kartı ile işlemleri olan vatandaşlar için borç transfer kredisi dönemi başladı. Bu kredilerde borçlar tek çatı altında toplanabilecek.

Gelişmekte ve büyümekte olan bankaların en çok kullanılan ürün ve hizmetleri arasında krediler ve kredi kartları yer alıyor. Vatandaşlar, acil ihtiyaç dönemlerinde genellikle ihtiyaç kredilerine ya da kredi kartlarına başvuruyor ve böylece ihtiyaçlar dönemlik olarak hızlı bir şekilde giderilebiliyor. Ancak bu kredilerin ve kredi kartı harcamalarının borç ödeme dönemleri geldiğinde, vatandaşlar maddi koşullardan dolayı zorlanabiliyor. Böylece kullanılan kredilerin ya da kredi kartlarının borçları da birikebiliyor. Geciken borçlar ise faiz birikmesine ve daha sonrasında bankalarla anlaşmazlık yaşanmasına ve hatta hukuki süreçlerin başlamasına neden olabiliyor. Bu zorlu süreçler içerisinde kalmamak adına vatandaşlara bazı bankalar borç transfer kredisi sağlayarak, borçların tek çatı altında toplanmasına olanak tanıyor.

ING Bank

Borçlarını tek bir yerde toplayarak düzenli ödemeler yapıp borçlarını kapatmak isteyenler için borç transfer kredisi veren bankalar arasında yer alan ING Bank, bu kredi türünde 36 aya kadar vade seçeneği tanıyor. Öte yandan ING Bank bu kredilerde %2,14 faiz oranı ve esnek bir geri ödeme planı da sunuyor. Bu sayede borçlu kişiler borçlarını tek çatı altında toplayarak yapılandırma şansı buluyor. ING Bank’ın sunduğu bu kredi türünde 10 bin TL’lik tutarda aylık taksit ödemesi ise 429 TL olarak hesaplanıyor.

Türkiye Ekonomi Bankası

Borçlu kişilerin borçlarını tek çatı altında toplayabilmesi için destek veren bankalar arasında yer alan TEB, bu kredi türünde 36 aya kadar vade seçeneği sunuyor. TEB %1,67 faiz oranı ile sunduğu Borç Transfer Kredisi ile borçların tek bir adreste toplanıp yapılandırılmasına olanak tanıyor. Bu şartlar altında TEB’te 10 bin TL kredide 36 ay vadede aylık taksit ödemesi de 393 TL olarak hesaplanıyor.

İş Bankası

Borç transfer kredisi sunan bankalar arasında yer alan İş Bankası da tüm borçların tek bir yerde toplanarak yapılandırılmasına olanak tanıyor. İş Bankası bu kredi türünde %1,90 faiz oranı ve 36 aya kadar da vade imkanı tanıyor. Bu şartlar altında İş Bankası’nda 10 bin TL kredide aylık taksit tutarı 410 TL olarak hesaplanıyor.