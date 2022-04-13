Artan akaryakıt fiyatları karşısında zamlanan ulaşım fiyatları, geçtiğimiz hafta İBB’nin toplu taşıma araçlarının bilet tutarlarına yüzde 40 oranında zam yapılmasına sebep olmuştu. İstanbulluların bütçelerini etkileyen bu durumdan sonra bir müjdeli haber geldi. İBB, ilgili şartları sağlayan vatandaşlara 50 TL’lik ödeme yapılacağını bildirdi. İşte İBB indirimine ilişkin haberin devamı…

Aylardır devam eden Rusya- Ukrayna gerginliği, yaklaşık olarak 50 gün önce resmen savaşa dönüştü. Savaş durumunun ortaya çıkmasından sonra değerlenen brent petrol, ülke sınırları içerisinde satışa sunulan akaryakıt ürünlerine yüksek oranlı zamların yapılmasına yol açtı. Bu esnada artan akaryakıt fiyatlarından etkilenen ulaşım fiyatları, vatandaşların bütçelerinin sarsılmasına sebep oldu.

Akaryakıt ürünlerine gelen zammın etki ettiği ulaşım fiyatları, geçtiğimiz haftalarda İBB UKOME toplantısından çıkan yüzde 40’lık zamma maruz kaldı. Yüksek oranlı bu zamdan sonra bütçeleri derinden etkilenen İstanbullular, duruma tepki gösterdiler. Bu noktada bir kampanya düzenlediğini duyuran İBB, vatandaşların yüzlerinin bir nebze de olsa gülmesine sebep oldu. İBB, 1 Mayıs tarihine kadar geçerli olan fırsat kampanyasını açıkladı.

İBB İstanbulkart Kampanyası 2022

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, akaryakıt fiyatlarının artışına bağlı olarak mecburen zamlanmak zorunda kalan ulaşım ücretlerinden sonra vatandaşların bütçelerinin bir nebze olsun rahatlaması için yeni bir kampanya düzenlediğini açıkladı. İBB’nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre İstanbulkart aracılığı ile 1 Mayıs tarihine kadar A101, Getir, Migros, CarrefourSA, BİM ve ŞOK Market’ten toplamda 500 TL ve üzeri tutarlarda alışveriş yapan vatandaşlara, 50 TL’lik harcamanın geri iade edileceği bilgisi kaydedildi.

İBB İstanbulkart Kampanyası Kazanımları Ne Zaman Hesaplara Geçiyor?

İBB tarafından geliştirilmiş olan İstanbulkart alışveriş kampanyası dahilinde kazanılan 50 TL’lik iade hakkı, 500 TL’lik toplam alışveriş tutarının tamamlanmasını takiben ertesi gün karta geri yükleniyor.

İBB İstanbulkart Kampanyası Para İadesi Nasıl Alınır?

İBB tarafından geliştirilmiş olan İstanbulkart alışveriş kampanyası dahilinde kazanılan 50 TL’lik iade hakkının karta geri tanımlanma işleminin tamamlanması için dolum noktalarına kartın okutulması gerekiyor.