Uzunca bir süredir Arka Sokaklar dizisinde rol alan ve Mazlum isimli karaktere hayat veren oyuncu kim? Arka Sokakların takipçileri gerçek adını duyunca şok oldu!

Tam 16 yıl önce yayın hayatına Kanal D ekranlarında başlayan ve bugün hala yayın hayatını sürdüren Arka Sokaklar dizisi reyting listelerinde gerek Total gerekse AB'de üst sıralarda yer alıyor. İşlenen konular, verilen mesajlar ve senaryo olarak sevilen dizinin ise en çok sevilen yönü karakterleri ve ona hayat veren oyuncuları. Peki; Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakteri Mazlum kimdir, gerçek adı nedir?

Arka Sokaklar Sevilen Karakter Mazlum Kim, Gerçek Adı Ne?

Oyunculuk ve yardımcı yönetmenlik yapan, Arka Sokaklar dizisinde Mazlum karakterine hayat veren Cumhuriyet Kiper, 29 Ekim 1923 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Atatürk'çü ve Cumhuriyet'çi bir ailenin oğlu olan Kiper, adını doğduğu gün olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan aldı.

1995 yılında dizi ve sinema sektörü ile tanışan Kiper; hem oyunculuk hem de yardımcı yönetmenlik görevlerini üstlenmiştir.

Cumhuriyet Kiper'in Rol Aldığı ve Yardımcı Yönetmenlik Yaptığı Yapımlar

Cumhuriyet Kiper, en çok Arka Sokaklar dizisi ile tanınıyor olsa da; Cennet Mahallesi, Küçük Ağa, İçerde ve Çiçek Taksi gibi önemli Türk Dizilerinde de rol aldı. Oyunculuğu ile takdir toplayan Kiper, sektörün aranan oyuncularından oldu. Özellikle de; Çiçek Taksi dizisinde hayat verdiği Durmuş karakteri ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Oynadığı dizi ve filmlerin tam listesi şu şekilde;

Çiçek Taksi (Durmuş, TV Dizisi 1995)

Şükran Büfe (Sebahattin, TV Dizisi 1999)

Azad (TV Dizisi 2002)

Hititler (Hitit Asili, Sinema Filmi 2002)

Cennet Mahallesi (Konuk Oyuncu, TV Dizisi 2004)

Kanlı Hesaplaşma / Silahların Gölgesinde (Goran, TV Dizisi 2006)

Es Es (TV Dizisi Tutuklu, 2009)

Evlerden Biri (Caner, TV Dizisi 2012)

Küçük Ağa (TV Dizisi 2014)

İçerde (Cezmi, TV Dizisi 2016-2017)

Arka Sokaklar (Mazlum, TV Dizisi 2009-2019)

Kiper yalnızca bir oyuncu değildir. Aynı zamanda yardımcı yönetmenlik de yapmaktadır. Yardımcı yönetmen olarak görev aldığı yapımlar ise şu şekilde;

Kurt Kapanı (TV Dizisi 1999)

Münferit (TV Dizisi 2007)

Arka Sokaklar Mazlum Öldü mü?

Mazlum karakteri dizinin 662. bölümünde, Seyit karakteri tarafından cezaevinde öldürüldü. Senaryo gereği ölmesi gereken Mazlum karakterinin diziden ayrılması sevenlerini üzdü.