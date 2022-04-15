15 yıldan bu yana TV ekranlarında izleyici ile buluşan Arka Sokaklar ekranlara veda ediyor. Türkiye'nin en uzun dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar izleyicisini üzen o haber geldi. Arka Sokaklar ekrana veda mı edecek? Arka Sokaklar final tarihi ne zaman? Arka Sokaklar kaçıncı bölümde final yapacak? İşte detaylar...

Çocukluğumuzdan belki de büyüme çağımıza kadar bizlere eşlik eden Arka Sokaklar 15 yıllık bir serüvenin ardından biteceği iddiaları ile gündeme geldi. Kanal D ekranlarının en sevilen dizisi Arka Sokaklar uzun zamandır ekranlarda yer almasıyla biliniyordu. Pek çok karakterin değiştiği, oyuncuların kadroya girip çıktığı ve korona virüs döneminde bile tüm engelleri aşarak, maske takarak çekilen dizi Arka Sokaklar 15 yıllık emeğin ve serüvenin ardından final bölümüyle izleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

İlk başladığı dönem kadrosunda Zafer Ergin, Gamze Özçelik, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, Filiz Taçbaş, Pınar Aydın gibi isimlerin bulunduğu Arka Sokaklar izleyici ile ilk olarak 31 Temmuz 2006'da buluştu. 2006 Yılından bu yana pek çok oyuncu değişikliğine gidilen, sevilen karakterlerin diziden ayrıldığı Arka Sokaklar'da sadece Ali Riza Baba, Hüsnü ve Mesut karakteri kaldı.

Arka Sokaklar Ne Zaman Bitecek?

Dizinin 15 yıldır TV ekranlarında yer almasıyla birlikte izleyenlerin oldukça alıştığı bir yapım oldu. Uzun yıllar reyting sıralamasında birinciliği elden bırakmayan Arka Sokaklar yeni dizi ve yapımların ortaya çıkmasıyla birlikte birincilikten düşse de hala pek çok kişinin en sevdiği yapım arasında yer alıyor.

Duygusallığın, arkadaşlığın, olayların, aksiyon ve heyecanın her zaman bir arada tutulduğu Arka Sokaklar diziden izleyenlerini üzecek o haber geldi. iddialara göre Arka Sokaklar yaz aylarında başlayacak olan dizilere yer verecek ve TV ekranlarından çekilecek. 15 yıllık alışmışlığın ardından tV ekranlarına veda edileceği iddiaları ile gündeme gelen Arka Sokaklar dizisi gündem oldu.

Arka Sokaklar Final Bölümü

Diziyi izleyende izlemeyende pek çok kişi bu haberle sarsıldı. Öyle ki Arka Sokaklar daha önceki yıllarda da final kararıyla gündeme gelmiş fakat bir şekilde dizinin devamı getirilmişti. 2015 senesinde final yapan dizi kış sezonu ile birlikte TV ekranlarına geri gelmiş ve izleyenleri hem şaşırtmış hem de sevindirmişti. Arka Sokaklar dizisinin final yapacağı iddialarından sonra yapım şirketi ya da oyunculardan henüz bir açıklama gelmesi.