Gündeme bomba gibi düşen Paketman uygulaması sonrasında vatandaşlar araştırmalar yapıyor. Arap Vatandaşlarına Özel Yemek Getirme Uygulaması Paketman Nedir? Paketman Kime Ait?

Gündeme bomba gibi düşen Paketman uygulaması sonrasında vatandaşlar araştırmalar yapıyor. Paketman uygulamasının bir anda sosyal medyaya düşmesinin ardından vatandaşlar tepki göstermeye başladı. İstanbul'da bilboardlara asılan afişlerin ardından Paketman uygulaması gündemde büyük tepki uyandırdı. Özellikle son günlerde artan mülteci tartışmalarının ardından Bahçelievler'de Paketman reklamlarının yapılması ve bu uygulamanın Arap vatandaşlarına özel olması ise vatandaşların tepkisini çekti. Arap Vatandaşlarına Özel Yemek Getirme Uygulaması Paketman Nedir? Paketman Kime Ait? İşte detaylar gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Sosyal medyaya düşen bu görüntülerin ardından ise Twitter'da büyük tepkiler çekti. Özellikle İstanbul'da Başakşehir ilçesinde mültecilerin çoğunluğuk olması vatandaşların son günlerde ki ilgisini çekmeye devam ederken bilboardlar da Paketman uygulamasının reklamı görülmesi kullanıcıları araştırma yapmaya itti.

PAKETMAN KİMİN?

Ekşi Sözlük'te bir kullanıcının yaptığı yorum sonrasında ise Paketman uygulamasına dair geniş çaplı bilgiler gelmeye devam ediyor.

Yapılan yorum sonrasında ise Paketman uygulamasının "250 bin dolar karşılığında paket servisi yapan bir uygulama, şirket" olduğu bilgisine ulaşıldı.

Araplara özel çalışan yemek getirme uygulaması olan PaketMan reklam afişleri İstanbul Başakşehir'deki bilboardlarda asıldı. Bu uygulama sadece Arap müşterilere hizmet veriyor, Araplara özel yapılmış bir uygulamadır. Türkiye'de artan yemek sipariş uygulamalarının ardından yoğunluk Arap vatandaşlarının bulunduğu bölgede ise Paketman adında bir girişim yayına başladı. Şimdiden Arap vatandaşlarına hizmet vermeye başlayan Paketman uygulamasının sermayesinin ise 250 bin dolar olduğu iddia edildi.