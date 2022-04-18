Otomobil sahibi olmak isteyenler sürekli artan araç fiyatları karşısında araştırmalarına devam ediyor. Uçuşa geçen Volkswagen Golf fiyatları ise dikkat çekti! İşte detaylar…

Türkiye’de en fazla tercih edilen Alman otomobil markalarından Volkswagen, Türkiye’de satışa sunduğu otomobillerin sıfır fiyatları ile gündem yaratmaya devam ediyor. Son yıllarda sektörde pandeminin de etkisiyle görülen bazı hammadde ve çip krizi gibi sorunlar fiyatların artmasında etkili olurken, ülkemizde ise yüksek vergiler, rekor akaryakıt zamları, artan döviz kuru, yüksek enflasyon gibi birçok unsur fiyatların artmasına neden oldu.

Volkswagen Golf Fiyatlarında 90 Bin Lira Fark Göründü!

Volkswagen Golf fiyatları 2022 Nisan ayı itibariyle rekor seviyelere tırmanmaya devam ediyor. Bir yandan 2022 model sıfır yeni modellerin fiyatları rekor kırarken, 2021 model yılı araçlarda ise Volkswagen fiyatları arasında 90 bin TL’ye vatan farklar olduğu görüldü. Özellikle ortaya çıkan bu tür fiyat farklarından yararlanarak sıfır km araç sahibi olmanın tam zamanı olduğu aktarılıyor. Sıfır otomobil pazarında yaşanan son gelişmelere bakılarak Volkswagen fiyatlarında görülen oranlar ise araç sahibi olmak isteyenleri zora sokmaya devam ediyor.

Volkswagen Golf Avantajından Yararlanmak İçin Acele Edin!

Volkswagen Golf fiyatları gelen son zamlar sonrasında rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. 800 bin liraya kadar dayanan yeni modellerin yanında bir önceki model yılına ait elindeki araçları eritmek isteyen firma uygun fiyat avantajları uygulamaya devam ediyor. Kompakt HB sınıfının dikkat çeken modellerinden Volkswagen Golf 2021 model yılını tercih edecekler yaklaşık 90 bin TL farkla karşılaştı. En pahalı modeli 735.800 TL’den 798.900 TL’ye çıkan Golf’ün, 2021 model yılını tercih ederek ilgili versiyonda 709.000 TL fiyat avantajından yararlanabilirsiniz.

Volkswagen Golf 2022 Fiyat Listesi

Volkswagen Golf 2022 model araç fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Bir önceki model yılı yerine 2022 model Volkswagen Golf moedllerini tercih etmek isteyeler yüksek fiyatlarla karşılaşacak. Volkswagen Golf fiyatları ise şöyle: