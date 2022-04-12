Ekonomi piyasalarında yaşanan hareketlilikten ötürü fahiş fiyatlardan satışa sunulan sıfır kilometre ve ikinci el araç modelleri, araç sahibi olmak isteyen vatandaşların hayal kırıklığına uğramalarına sebep oldu. Bu noktada devreye giren Vakıfbank, elinde bulunan araçları piyasa fiyatlarının oldukça altında satışa çıkardığını duyurdu. İşte Vakıfbank’ın araç satışına ilişkin haberin ayrıntıları…

Geride bıraktığımız yılın son çeyreğinde döviz kurlarında ve altın piyasasında gözlenen olumsuz gelişmeler, kısa süre içerisinde nerede ise tüm hizmet sektörlerine yüksek oranlı zamlar aracılığı ile yansıdı. Bu esnada yapılan zamlardan en çok etkilenen sektörlerden biri, otomotiv sektörü oldu.

Hem ikinci el araç modellerinin hem de sıfır kilometre araç modellerinin fahiş fiyatlara satıldığı şu günlerde, ocak ayına girilmesi ile birlikte ortaya çıkan pandemi temelli çip sorunu fiyatların iyiden iyiye tırmanmasına sahip oldu. Yeni dönemde kendi aracının sahibi olmak isteyen vatandaşların hayal kırıklığına uğramalarına sebep olan bu durumdan sonra, devletin bankası Vakıfbank araya girdi. Banka, kredi hizmetleri karşılığında vatandaşlardan teminat olarak almış olduğu araçları, ödenmeyen borçlardan uygun fiyatlara satışa çıkardığını duyurdu.

Vakıfbank Araç Satışı Nedir?

Türkiye’nin önde gelen bankalarından biri olan Vakıfbank’ın araç satışına başlaması ile birlikte, bankaların nasıl araç satışı yapabildiği merak konusu oldu. Vatandaşlar, banka araçlarının nasıl alınacağını, satın almaları durumunda neler ile karşılaşacaklarını araştırmaya başladılar.

Bankalar, bazı kredi hizmetleri için müşterilerinden teminat alırlar. Bu teminat istemine araçları ile karşılık veren ve vade sonunda borçlarını ödeyemeyen vatandaşların araçlarına banka tarafından el konur. Araçları ellerinden bir an önce çıkarmak isteyen bankalar da ihale usulü ile araç satışına başlar. Vatandaşlar, satın almak istedikleri araç için belirlenmiş olan teminat bedelini yatırır ve daha sonrasında da araca fiyat verirler. Sonuç olarak en yüksek teklifi veren, aracın sahibi olur.

Vakıfbank Araç Satışına Kimler Başvuru Yapabilir?

Vakıfbank’ın satışa çıkarmış olduğu araçları, 18 yaşından büyük olan ve ilgili teminat tutarını yatıran her vatandaş satın alabilir.

Vakıfbank Araç Fiyatları 2022

Vakıfbank’ın resmi internet sitesi aracılığı ile satışa sunulmuş olan bazı araç modelleri ve fiyatları şu şekildedir: