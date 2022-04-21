Yeni dönemde kendi aracının sahibi olabilmek için nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşların yardımına Ziraat Bankası yetişti. Banka, araç satına alacak olan vatandaşlara yeni geliştirmiş olduğu taşıt kredisi hizmeti ile 300 bin TL’ye kadar destek olacağını bildirdi. İşte Ziraat Bankası’nın yeni dönem taşıt kredisi hizmetine ilişkin ayrıntılar…

Bir süredir ekonomi piyasalarında gözlenen dalgalı hareketler, her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de fahiş fiyatların gözlenmesine sebep oldu. Yeni yıla girilmesi ile birlikte mevcut ekonomik sorunların üzerine bir de sektörü derinden etkileyen pandemi temelli çip krizinin ortaya çıkması hem sıfır kilometre hem de ikinci el araç modellerine yüksek oranlı zamlar aracılığı ile yansıdı.

Yeni dönemde kendi aracının sahibi olabilmek için birikim yapmış olan ancak sektörü etkileyen gelişmelerden sonra zamlanan araç fiyatlarına karşın birikimi hayalini gerçekleştirmeye yetmeyen vatandaşlar, destek arayışı içerisine girdiler. Bu noktada devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, yeni dönemde geliştirmiş olduğu taşıt kredisi hizmeti ile vatandaşların hayallerini gerçekleştirebilmeleri adına destek olacağını bildirdi.

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Kampanyası 2022

Türkiye’nin önde gelen kamu bankalarından biri olarak hizmet veren ve geliştirdiği kampanyalar ile ülke sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlara yardımcı olmayı amaçlayan Ziraat Bankası, yeni dönemde ekonomik sıkıntıların devam ediyor olması ve çip krizinin ortaya çıkması sebebi ile araç sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlara taşıt kredisi hizmeti ile destek olacağını açıkladı.

Ziraat Bankası tarafından resmen duyurulmuş olan taşıt kredisi hizmetinin üst limiti 300 bin TL olarak belirlendi. Banka, ilgili hizmetinin azami vade sayısını ise 48 ay olarak duyurdu.

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Kampanyası Örnek Hesaplama Tablosu

Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan 300 bin TL limitli taşıt kredisi hizmetinin örnek hesaplama tablosu yayınlandı. Banka, söz konusu hizmetinden yüzde 1,59 faiz oranı ve 48 ay vade karşılığında 100 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarını, 3.199,45 TL olarak hesapladı.

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Başvurusu 2022

Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan taşıt kredisi hizmetine, banka şubeleri aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.