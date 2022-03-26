Rusya Ukrayna savaşı sonrasında artan döviz ve petrol fiyatları ile ilgili gelişmelere bir kötü haberde Suudi Arabistan'dan geldi. 28 Mart Pazartesi günü akaryakıt fiyatlarında artış bekleniyor. Suudi Arabistan sorumluluk kabul etmediğini açıkladı. Araç Sahipleri Dikkat! 28 Mart Pazartesi Benzin ve Motorin Fiyatlarına Zam Bekleniyor! İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Rusya Ukrayna savaşı sonrasında artan döviz ve petrol fiyatları ile ilgili gelişmelere bir kötü haberde Suudi Arabistan'dan geldi. 28 Mart Pazartesi günü akaryakıt fiyatlarında artış bekleniyor. Suudi Arabistan sorumluluk kabul etmediğini açıkladı. Araç Sahipleri Dikkat! 28 Mart Pazartesi Benzin ve Motorin Fiyatlarına Zam Bekleniyor! İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Rusya Ukrayna savaşı sonrasında dünya büyük bir şekilde etkilenirken bir kötü haber de Suudi Arabistan tarafından geldi. Yapılan ilk açıklamada ise petrol arzında sorun olabileceği ve sorumluluk almadıkları bildirildi. İşte detaylar ve daha fazlası haberde yer alıyor.

PETROL TESİSLERİNE SALDIRI AKARYAKIT FİYATLARINI DERİNDEN ETKİLEYECEK!

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ülkesinin Cidde kentinde bir petrol tesislerine saldırı düzenlendi. Bu düzenlenen saldırı sonrasında ise tesislerde büyük patlamalar ve yangınlar oluşurken Suudi Arabistan tarafından kötü haber geldi. Suudi Arabistan kentinde gökyüzünde ki dumanlar tüm ülke tarafından gözlemlenebilirken saldırıyı ise Husiler üstlendi. Bu yaşanan gelişmeler ile bağlantılı eş zamanlı olarak birçok tesise de saldırılar gerçekleşti.

Yapılan ilk açıklamada saldırının "Yemen'deki İran destekli terörist Husi milisleri" tarafından gerçekleştirildiği açıklanırken Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Malik iki önemli petrol deposunda yangınlar çıktığını söyledi.

28 MART AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM BEKLENİYOR!

Rusya Ukrayna savaşı sonrasında dünya bu savaştan zararlı çıkarken Suudi Arabistan'da yaşanan patlamalar sonrasında ise petrol arzlarında problem yaşanabileceği tüm dünyaya iletildi. Yaşanan bu gelişmelerden Suudi Arabistan kendilerinin sorumlu olmadığı açıklamalarını gerçekleştirdi.

Brent Petrol'ün yükselmesi beklenirken 28 Mart itibari ile küresel piyasada petrol fiyatlarına ciddi bir zam bekleniyor. Piyasaların açılması ile birlikte yaşanabilecek akaryakıt zamlarının ne kadar olacağı kestirilemiyor. Uzmanlar bu konu ile ilgili yaptıklarında tüm dünya ülkelerinin kötü ve olumsuz bir şekilde etkileneceğini paylaştı.