Otomotiv sektörünün son zamanlarda araç modellerine yapmış olduğu yüksek oranlı zamlar, vatandaşların araç sahibi olma hayallerinin suya düşmesine sebep oldu. Bu esnada sektörde yapılan bir araştırmanın sonuçları paylaşılarak, ikinci el SUV modellerinin fiyatlarında düşüş gözlendiği bilgisi kaydedildi. İşte SUV model araçların satış fiyatlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Geride bıraktığımız yıl içerisinde ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmeler, pek çok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de fahiş fiyatların gözlenmesine sebep oldu. Kasım- aralık ayları itibari ile zamlanan sıfır kilometre ve ikinci el araç modeller, yeni dönemde kendi aracının sahibi olmak için planlar yapan vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı.

Ocak ayının gelmesi ile birlikte daha önce yapılan piyasa müdahaleleri ve geliştirilmiş olan yeni ekonomik model sayesinde bir nebze de olsa kontrol altına alınmış olan ekonomi piyasaları, araç sahibi olmak isteyen vatandaşları yapılan araç zamlarının geri alınması konusunda umutlandırmış olsa da piyasaların çeşitli faktörler çerçevesinde tekrar hareketlenmesi ve otomotiv sektöründe pandemi temelli çip krizinin yaşanması sonrasında istenilen indirim durumunun ortaya çıkmasına engel oldu.

Yeni dönemde uygun fiyatlar karşılığında araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar piyasa araştırması yapmaya devam ederlerken, ikinci el araç sektöründe yapılan bir araştırma özellikle geniş ailelerin tercih ettikleri SUV model araçlarının fiyatlarında gözle görünen bir düşüşün olduğunu ortaya koydu.

SUV Model Araç Nedir?

SUV model araçlar hem çekme kapasitesine hem de yolcu taşıma kapasitesine sahip olan araçlardır. Asfaltta gidebildikleri gibi arazilerde de rahatlık ile gidebilen SUV araç modelleri, geniş iç hacmi sayesinde aileler tarafından sıklık ile tercih edilmektedirler.

SUV Model Araçların Fiyatları Düştü!

Geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşılmış olan bir araştırmanın sonuçlarına göre piyasa içerisinde satışta olan bazı ikinci el SUV araçların fiyatlarında oldukça sert bir düşüşün yaşandığı bilgisi kaydedildi.

SUV Model Araçların Güncel Fiyatları

İkinci el bazı SUV model araçların fiyatları şu şekilde belirlendi: