Araç fiyatlarının çeşitli faktörlere bağlı olarak giderek zamlanması, vatandaşların hayal kırıklığına uğramalarına sebep oldu. Bu noktada devreye giren Opel, nisan ayı kampanyasını duyurarak herkesin araç sahibi olmasına imkân tanıyacağını bildirdi. İşte Opel’in yeni kampanyasına ilişkin haberin ayrıntıları…

Geride bıraktığımız yılın son çeyreğinde döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan olumsuz gelişmeler, pek çok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de yüksek oranlı zamların gözlenmesine sebep oldu. Yapılan piyasa müdahaleleri ve kabine toplantısından çıkan kur korumalı TL vadeli mevduat sistem kararı çerçevesinde bir gecede gerilemeyi başaran piyasalardan sonra uygun fiyatlara araç sahibi olma konusunda umutlanan vatandaşlar, 2022 yılına girilmesi ile birlikte tekrar dalgalı hareketler sergilemeye başlayan piyasalar karşısında hayal kırıklığı yaşadılar.

2022 yılının başı itibari ile ekonomi piyasalarının olumsuz gelişmelerine ek olarak otomotiv sektöründe küresel çapta bir çip krizi yaşanması, araç fiyatlarını daha tırmandırdı. Bu gelişmelerden sonra araç sahibi olma planlarını ertelemek zorunda kalan vatandaşlar, firmaların ya da bankaların avantajlı kampanyalarını araştırmaya başladılar. Bu noktada devreye giren Opel, nisan ayının gelmesi ile birlikte yeni bir kampanya geliştirdiğini duyurdu. Firma, bazı modellerinde kullanılmak üzere uygun faizli kredi hizmeti sunacağını açıkladı.

Opel’den Kredi Kampanyası!

Almanya’nın otomotiv devlerinden biri olarak gösterilen Opel, gündelik hayatın giderek pahalılaşması ve otomotiv sektöründe olumsuz gelişmeler yaşanmasından sonra vatandaşların araç sahibi olma hayallerini ertelemelerine daha fazla göz yummak istemedi. Bu kapsamda yeni bir kredi kampanyası geliştirdiğini duyuran firma, nisan ayı içerisinde satın alınacak olan Opel modellerinde kullanıma açık olan 12 ay vadeli kredi kampanyasının detaylarını duyurdu.

Opel Crossland Kampanyası!

Opel geliştirmiş olduğu 12 ay azami vadeli kredi kampanyasını kullanarak satın alınabilecek olan modellerinden birini Crossland olarak belirledi. Firma, ilgili aracı için kullanılan krediye yüzde 0 faiz uygulayacağını bildirdi. Söz konusu aracın güncel satış fiyatı ise 449 bin 700 TL olarak belirlendi.

Opel Mokka Kampanyası!

Opel 12 azami vadeli, yüzde 0 faizli, 100 bin TL limitli araç kredisi kampanyasını kullanarak Mokka modelinin de alınabileceğini bildirdi. Söz konusu aracın güncel satış fiyatı 629 bin 900 TL olarak belirlendi.