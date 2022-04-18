Çeşitli faktörlere bağlı olarak artış gösteren araç fiyatları, yeni dönemde kendi aracının sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşların hayal kırıklığına uğramasına sebep oldu. Bu noktada açıklama yapan devlet kurumları, ilgili şartları sağlayan vatandaşların ÖTV indiriminden yararlanarak araç sahibi olabileceklerini duyurdu. İşte ÖTV indirimine dair bilinmesi gereken tüm ayrıntılar…

Geride bıraktığımız sene içerisinde döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan olumsuz gelişmeler, birçok sektörü olduğu gibi otomotiv sektörünü de derinden etkiledi. Yükseliş trendine giren ve karşılığında da Türk Lirası’nın değer kaybı yaşamasına sebep olan kurlar, bu gelişmelerden sonra hem sıfır kilometre araçların hem de ikinci el araçların fahiş fiyatlardan satışa sunulmalarına sebep oldu.

O dönem içerisinde piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmelerden ötürü artan araç fiyatlarından sonra kendi aracının sahibi olma hayallerini ertelemek zorunda kalan vatandaşlar, yeni dönem ile birlikte bir nebze de olsa kontrol altına alınmış olan piyasalardan sonra otomobil fiyatlarının gerileceği düşüncülerine kapıldılar. Ancak 2022 yılına girilmesi ile birlikte giderek büyüyen çip krizi, araçların satış fiyatlarına indirim yapılmasına engel oldu. Bu noktada devreye giren devlet kurumları, ülke sınırları içerisinde yaşayan ve belirlenmiş olan gruplarda yer alan vatandaşların, ÖTV indirimi ile uygun fiyatlara araç sahibi olabileceklerini duyurdu.

ÖTV İndirimi Nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ülke sınırları içerisinde satın alınan pek çok kategorik üründen alınan vergi türlerinden biridir. Bu vergi türünün en çok göze çarptığı sektör ise otomotiv sektörüdür.

Otomotiv sektöründe satışa sunulan araçlara yansıtılan ÖTV, araç fiyatlarının nerede ise 2- 3 katına çıkmasına sebep olmaktadır. Devlet, yeni dönemde belirlemiş olduğu grup içerisinde yer alan vatandaşların ÖTV ödemeden yani ÖTV indirimi ile araç sahibi olabileceklerini duyurmuştur.

ÖTV İndiriminden Kimler Yararlanabilir?

ÖTV indirimi fırsatın yararlanarak uygun fiyatlar karşılığında araç sahibi olmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Engel durumunun tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık raporu ile ispat edilebiliyor olması

Yüzde 40-89 aralığında engeli olanların H sınıfı ehliyete sahip olmaları

ÖTV İndirimli Araç Fiyatları

Şu an da satışta olan ve ÖTV indiriminden yararlanarak satın alınabilecek olan Fiat Ege modellerinin ÖTV’siz fiyatları şu şekildedir: