Ekonomi piyasaları ve çip krizi sebebi ile sürekli olarak artan sıfır kilometre araç fiyatları, bu ay da güncellendi. İşte ülke genelinde en çok satılan bazı araç markalarının araç satış fiyatlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Geride bıraktığımız yılın son aylarına doğru yükseliş trendine giren ekonomi piyasaları, otomotiv sektöründe satışa sunulan araçların fiyatlarına doğrudan etki etti. Yeni dönemde koronavirüs salgınına bağlı olarak ortaya çıkan çip krizinin yaşanması, fiyatları daha da yükseltti. Tüm bu gelişmeler ışığında Kia, Fiat ve Hyundai nisan ayı satış fiyatlarını güncelledi.

Kia Nisan Ayı Güncel Fiyat Listesi

Satışa sunduğu modellerinin tasarımları ve fiyatları ile dikkat çeken otomotiv markalarından biri olan Kia, araç satış fiyatlarını güncelledi. Markanın resmi internet sitesinde yayınlanan listeye göre en çok tercih edilen bazı modellerin satış fiyatları şu şekilde değiştirildi:

Picanto Live 1.0 67 PS AMT- Benzinli- Otomatik: 316 bin 900 TL

Picanto 1.0 67 AMT Cool- Benzinli: 322 bin 900 TL

Rio 1.4 100 Cool- Benzinli- Otomatik: 382 bin 900 TL

Rio 1.2 84 Cool- Benzinli- Manuel: 319 bin 900 TL

Stonic 1.25 84 Cool- Benzinli- Manuel: 379 bin 900 TL

Stonic 1.0 100 Cool- Benzinli- Manuel: 395 bin 900 TL

Hyundai Nisan Ayı Güncel Fiyat Listesi

Otomotiv sektöründe yıllardır bir ağırlığa sahip olan Hyundai da araçlarının satış fiyatlarını güncellemek zorunda kaldı. Marka, en çok tercih edilen bazı modellerinin nisan ayı satış fiyatlarını şu şekilde duyurdu:

Hyundai i 10 1.0 Düz Jump- Benzinli- 5 İleri: 262 bin 400 TL

Hyundai i 10 1.0 AMT Jump- Benzinli- 5 İleri: 294 bin 450 TL

Hyundai i 20 (Yeni) 1.4 100 PS Jump- Benzinli: 310 bin 500 TL

Hyundai i 20 (Yeni) 1.4 AT Jump- Benzinli- 6 İleri Otomatik: 310 bin 500 TL

Hyundai i 20 (Yeni) 1.4 PS Jump- Benzinli- Otomatik: 357 bin 250 TL

Hyundai i 20 (Yeni) 1.4 PS Style- Benzinli- Otomatik: 363 bin 50 TL

Fiat Nisan Ayı Güncel Fiyat Listesi

Ülkemizde en çok satılan araç markalarından biri olan Fiat, bazı modellerinin güncel satış fiyatlarını şu şekilde belirledi: