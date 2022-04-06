Ekonomi piyasaları ve çip krizi sebebi ile sürekli olarak artan sıfır kilometre araç fiyatları, bu ay da güncellendi. İşte ülke genelinde en çok satılan bazı araç markalarının araç satış fiyatlarına ilişkin haberin ayrıntıları…
Geride bıraktığımız yılın son aylarına doğru yükseliş trendine giren ekonomi piyasaları, otomotiv sektöründe satışa sunulan araçların fiyatlarına doğrudan etki etti. Yeni dönemde koronavirüs salgınına bağlı olarak ortaya çıkan çip krizinin yaşanması, fiyatları daha da yükseltti. Tüm bu gelişmeler ışığında Kia, Fiat ve Hyundai nisan ayı satış fiyatlarını güncelledi.
Kia Nisan Ayı Güncel Fiyat Listesi
Satışa sunduğu modellerinin tasarımları ve fiyatları ile dikkat çeken otomotiv markalarından biri olan Kia, araç satış fiyatlarını güncelledi. Markanın resmi internet sitesinde yayınlanan listeye göre en çok tercih edilen bazı modellerin satış fiyatları şu şekilde değiştirildi:
- Picanto Live 1.0 67 PS AMT- Benzinli- Otomatik: 316 bin 900 TL
- Picanto 1.0 67 AMT Cool- Benzinli: 322 bin 900 TL
- Rio 1.4 100 Cool- Benzinli- Otomatik: 382 bin 900 TL
- Rio 1.2 84 Cool- Benzinli- Manuel: 319 bin 900 TL
- Stonic 1.25 84 Cool- Benzinli- Manuel: 379 bin 900 TL
- Stonic 1.0 100 Cool- Benzinli- Manuel: 395 bin 900 TL
Hyundai Nisan Ayı Güncel Fiyat Listesi
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Otomotiv sektöründe yıllardır bir ağırlığa sahip olan Hyundai da araçlarının satış fiyatlarını güncellemek zorunda kaldı. Marka, en çok tercih edilen bazı modellerinin nisan ayı satış fiyatlarını şu şekilde duyurdu:
- Hyundai i 10 1.0 Düz Jump- Benzinli- 5 İleri: 262 bin 400 TL
- Hyundai i 10 1.0 AMT Jump- Benzinli- 5 İleri: 294 bin 450 TL
- Hyundai i 20 (Yeni) 1.4 100 PS Jump- Benzinli: 310 bin 500 TL
- Hyundai i 20 (Yeni) 1.4 AT Jump- Benzinli- 6 İleri Otomatik: 310 bin 500 TL
- Hyundai i 20 (Yeni) 1.4 PS Jump- Benzinli- Otomatik: 357 bin 250 TL
- Hyundai i 20 (Yeni) 1.4 PS Style- Benzinli- Otomatik: 363 bin 50 TL
Fiat Nisan Ayı Güncel Fiyat Listesi
Ülkemizde en çok satılan araç markalarından biri olan Fiat, bazı modellerinin güncel satış fiyatlarını şu şekilde belirledi:
- Egea Sedan 1.4 Easy Fire- Benzinli: 289 bin 900 TL
- Egea Sedan M.Jet 1.3- Manuel- Dizel: 389 bin 900 TL
- Egea Sedan 1.6 M.Jet Easy- Dizel- Otomatik: 469 bin 900 TL