Araç sahibi olmak isteyenlere avantajlı bir kredi fırsatı daha sunuldu. Türkiye İş Bankası Taşıt Kredisi cazip seçeneklerle sunuluyor. İşte en uygun taşıt kredisi detayları…

Türkiye’nin köklü bankalarından Türkiye İş Bankası, taşıt sahibi olmak isteyenlere cazip teklifler sunmaya devam ediyor. Son dönemde sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarının ciddi oranda yükselmesi nedeniyle vatandaşlar uygun finansman aramaya koyuldu. Öte yandan birçok bankanın geçtiğimiz dönemde taşıt kredisi faiz oranlarını artırmalarının ardından piyasalarda ciddi bir durgunluk da görüldü. Araç fatura bedelinin büyük bölümüne kredilendirme seçeneği ve uygun ödeme seçenekleri ile İş Bankası otomobil sahibi alacaklara ayrıcalık sunuyor.

İş Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Hayalini kurduğunuz otomobile ulaşmak için Türkiye İş Bankası taşıt kredilerini tercih edebilirsiniz. Vatandaşların en uygun oranlarla araç sahibi olmasına finansman desteği sunan İş Bankası, yüzde 1,89 faiz oranları ile birçok kişiye avantajlar sunuyor. Öte yandan BDDK tarafından geçtiğimiz aylarda taşıt kredisi limit ve vadelerinin de artırılmasının ardından, dilediği araç için fatura değerinin büyük bölümü için kredilendirme ve orta ya da uzun vadede kredi geri ödeme planlarının hazırlanması gibi seçenekler sunuluyor.

Taşıt Kredisi Hesaplama

İş Bankası Taşıt Kredisi ile araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara en cazip oranlar ve geri ödeme seçenekleri sunuluyor. 48 ay vade imkanı ve yüzde 1,89 faiz oranları ile aylık sadece 1.720 TL taksit ödeyerek dilediğiniz araca kavuşabilirsiniz. 50.000 TL kredi için yapılan örnek hesaplamaya göre aylık bin 720 lira taksitle 48 ay vadede araç sahibi olmanız sağlanacak.

İş Bankası Taşıt Kredisi Başvuru Nasıl Yapılır?

İş Bankası kredilerinden yararlanmak için dijital kanallar üzerinden veya doğrudan banka şubeleri aracılığıyla işlem yapılabilmektedir. Taşıt kredisi başvurusunu yapacak kişilerin ön başvuru işlemlerini dijital kanallar ile yaparak süreci daha hızlı şekilde yürütmesi mümkündür. Düşük faiz oranları, uygun vade ve esnek geri ödeme seçeneklerinden yararlanarak hayalini kurduğunuz araca Türkiye İş Bankası Taşıt Kredisi ile ulaşabilirsiniz.