Türkiye’de son yıllara bakıldığında en fazla artan ve zamlanan ürünler arasında yer alan araba fiyatları yer alıyor. İkinci el araç fiyatlarının son yıllarda hızlı bir şekilde artıyor olması yeni araba sahibi olacak herkesi de derinden etkiliyor. Araba sahibi olmak için her gün çeşitli araştırmalar gerçekleştiren vatandaşlar ise piyasanın düşmesini beklemektedir.

Türkiye’de son yıllara bakıldığında en fazla artan ve zamlanan ürünler arasında yer alan araba fiyatları yer alıyor. İkinci el araç fiyatlarının son yıllarda hızlı bir şekilde artıyor olması yeni araba sahibi olacak herkesi de derinden etkiliyor. Araba sahibi olmak için her gün çeşitli araştırmalar gerçekleştiren vatandaşlar ise piyasanın düşmesini beklemektedir. Peki araba fiyatları ne zaman düşecek? Araba sahibi olacak ve olmak isteyen herkese müjdeli haber ne zaman gelecek? Araba Sahibi Olacaklara Müjde! Araba Piyasasındaki Düşüşe İnanamayacaksınız! İşte 2.El Araba Fiyatları... İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

ARABA FİYATLARI SON YILLARDA CİDDİ DERECEDE ARTTI

Dünyayı etkisi altına korona virüs pandemisi ile birlikte araba fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Özellikle hastalık döneminde araçlarının fiyatlarını her hafta güncelleyen vatandaşlar bu süreçte piyasanın hızlı bir şekilde yükselmesini sağladı. Araba fiyatlarının artmasında galericilerin de büyük bir rolü olurken, değerinde araç satılır gafları artık ülkemizde net bir şekilde kullanılamıyor. Peki merakla beklenen araba fiyatları düşecek mi sorusunun yanıtı ne olacak? İşte detaylar..

Piyasalarda ki hareketliliğin eskiye nazaran oldukça azalması ve vatandaşların bu süreçte araba sahibi olması çok zor gözükürken sıfır model araçlarda ki kampanyalar arttı.

ARABA ALIM SATIMDA KDV ETKİSİ

Mesleği araba satım olan kişiler ise ülkemizde bu satışlarda KDV ödemektedir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre vergiye tabi ve yasal bir şekilde araba alım satım yapmak isteyen galericiler bu süreçte KDV’i %1 olarak ödeme gerçekleştiriyordu.

Resmi Gazete’de yer alan habere göre ise KDV’nin %18’e yükselmesi araba fiyatlarını olumsuz etkileyeceğe benziyor. Araba fiyatlarında yaşanan son 1 ayda ki düşüşlerin yaz aylarına doğru düşmesi beklenirken gelen bu sıcak gelişmeler ile birlikte piyasanın ne durumda olacağı büyük merak konusu..

2.el araba fiyatları her geçen gün düşüşe geçerken gelen bu haber ile birlikte mesleği alım satım işleri olan vatandaşlar ise fiyatları tekrar yükseltmeye başladı.

Hükümet ise bu noktada emin adımlarla yoluna devam ederken yurt dışından getirdiği ve gümrükte kalan araçları ihale yoluyla satmasının ardından piyasanın yaz aylarına doğru düşmesi bekleniyor.