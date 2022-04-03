Telefon kullanıcıları için uygulamalar oldukça önemli olmakta. Bu uygulamalar sayesinde telefonları en verimli şekilde kullanarak isteklerimize göre kişiselleştirebilmekteyiz. Apple'ın yaptığı açıklama ile telefonlarımıza yüklü olması gereken liste paylaşıldı. Büyük markaların bulunmadığı liste ilgi odağı olmuş durumda.

Telefon kullanıcıları için uygulamalar oldukça önemli olmakta. Bu uygulamalar sayesinde telefonları en verimli şekilde kullanarak isteklerimize göre kişiselleştirebilmekteyiz. Apple'ın yaptığı açıklama ile telefonlarımıza yüklü olması gereken liste paylaşıldı. Büyük markaların bulunmadığı liste ilgi odağı olmuş durumda.

Dev teknoloji markası Apple, geçtiğimiz günlerde “Olması Gereken Uygulamalar” başlığıyla bir liste yayınladı. Kullanıcılarının telefondan en üst verimi alabilmesi için bu uygulamaların telefonla iyi şekilde çalışabildiğini belirtti. Bu uygulama listesini Apple cihazlarınız üzerinden App Store’a giriş yaparak görebilmeniz mümkün. Olması gereken uygulamalar adlı başlığın altındaki başlamak için gerekli uygulamalar listesi Apple cihaz kullanıcıları için yayımlanmış durumda. İşte Apple’ın yaptığı liste..

Hinge

Calm

Paramount+

Crunchyroll

DAZN

Snapchat

TikTok

YouTube

Discord

Gmail

Hulu

Disney+

Venmo

Tinder

SHEIN

Pandora

Starbucks

Cash App

Amazon

Bumble

Reddit

SoundCloud

Widgetsmith

Walmart

PicsArt

Amazon Prime Video

HBO Max

YouTube Music

Duolingo

Twitch

Linkedln

ESPN

Apple tarafından yapılan bu listeyle birlikte kullanıcıların en fazla eğleneceği ve gerekli olan tüm uygulamalar listelenmiş durumda. Bazı kişiler tarafından fazla abartılı bir liste olduğu düşünülürken bazıları için ise bu uygulamalar olmadan telefon kullanmak zor hale gelmekte. Gösterilen uygulamalar arasında üç tane flört uygulamasının olması da dikkat çekiyor. Apple tarafından hazırlanan bu uygulamalar arasında Instagram, Facebook ve Whatsapp’ın olmaması kullanıcıların dikkatini çekmiş durumda.

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Büyük bir kullanıcı kitlesi bulunan Meta uygulamaları listeye eklenmedi. Bu listeyle birlikte Apple yetkililerinin bu uygulamalara olmazsa olmaz gözüyle bakmadığını görebilmekteyiz. Telefon kullanıcıları tarafından sürekli olarak kullanılan bu uygulamalar Apple tarafından da önerilmekte. Sosyal medyanın hayatımızdaki önemi nedeniyle uygulamaların birçoğu bu yönüyle dikkat çekiyor. Dizi ve film platformları ve müzik platformlarının da listede yer alması bize hangi uygulamaları tercih edebileceğimizi göstermekte. Yeni Apple kullanıcıları bu uygulamalara bakarak seçim yapması oldukça yararlı olacaktır. Uygulamalar sunduğu özellikler sayesinde telefonlarınızı sıkılmadan kullanmaya devam edebileceksiniz.