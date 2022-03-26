Açıköğretim bahar dönemi sınav yerleri belli oldu mu? 2022 bahar dönemi AÖF sınavlarının giriş yerleri binlerce öğrenci tarafından merak konusu oldu. Öğrenciler sistemdeki sınav belgelerinin açıklanmasını bekliyor.

Açıköğretim bahar dönemi sınav yerleri belli oldu mu? 2022 bahar dönemi AÖF sınavlarının giriş yerleri binlerce öğrenci tarafından merak konusu oldu. Öğrenciler sistemdeki sınav belgelerini bekliyor.

Açıköğretim okuyan çok sayıda öğrenci sınav belgelerinin çıkmasını ve sınava giriş yerlerinin belli olmasını bekliyor. Peki AÖF sınav yerleri ve sınav belgeleri ne zaman öğrencilere sunulacak. İşte AÖF sınavları hakkında tüm detaylar...

AÖF sınav yeri sorgulama işlemleri öğrenciler tarafından merak konusu olmuş durumda. Bahar dönemi yapılacak olan sınavların tarihini geçtiğimiz günlerde öğrenen adaylar, sınav yerlerinin de belirlenmesini beklemeye başladı. Anadolu Üniversitesi'nin öğrenci sistemine giriş yapılarak sınav belgeleri ve sınav yerleri kontrol edilebilmektedir. Açıklanan tarihlere göre bahar dönemi ara sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Peki AÖF bahar dönemi ara sınavların yapılacağı yerler duyuruldu mu? İşte detaylar...

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavlarının Giriş Belgeleri Yayınlandı mı?

Binlerce öğrencinin beklediği vize sınavlarının giriş belgeleri ve sınav giriş yerleri açıklandı. AÖF bahar dönemi ara sınavları 2-3 Nisan tarihlerinde yapılacağı duyurulmuştu. AÖF bahar dönemi final sınavları da 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak. Açıköğretim yaz okulu sınavını da 13 Ağustos 2022 tarihinde yapacak.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması ve İtiraz Hakkı

Sınav belgeleri iki tür olarak belirlenmiştir. Cevap kağıdı ve soru kitapçığı olarak belirlenen bu belgeler sınavların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Açıköğretim öğrencileri için sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren üç işgünü içinde sonuca itiraz edilebilmektedir. Bu zamanın geçmesiyle sınav sonucuna itiraz hakkı ortadan kalkmaktadır.

Yapılan sınavlarda cevap kağıdına, cevap kodlanması dışında herhangi bir çizim yapılmamalıdır. Her dersin cevabı, ders isminin yazıldığı sütüna işaretlenerek sınav bitirilmelidir. Açıköğretim sınavlarının genelinde sınavlar çoktan seçmeli test olarak hazırlanmaktadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi dijital ortamlardan sağlanmaktadır. Öğrenciler yapılan sınavların tümünde başarılı olması gerekmektedir. Sınav sonuçları değerlendirilirken doğru cevap sayısından yanlış cevapların dörtte biri düşülme ve kalan doğru sayısıyla birlikte ham puan ortaya çıkmaktadır.