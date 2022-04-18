Star Tv ekranlarında yeni sezonda başlayacak dizilerden bir yenisi daha belli oldu. Antepli Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Antepli Dizi Konusu, Oyuncuları

Star Tv ekranlarında yeni sezonda başlayacak dizilerden bir yenisi daha belli oldu. OGM Pictures imzalı diziler arasında yer alan Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız işlerinin ardından şirketin sahibi Onur Güvenatam, Star Tv ile içerik anlaşması gerçekleştirdi. Yapılan anlaşmaya göre ise artık OGM Pictures sadece Star Tv için içerik hazırlayacak. İşte bu işlerden birisi olan Antepli dizisi basına sızdı. Antepli dizisi ne zaman başlayacak, dizi konusu ve oyuncuları kimler?

ANTEPLİ DİZİ KONUSU

OGM Pictures imzalı yapımlardan birisi olan Antepli dizisi çekimleri Gaziantep'te gerçekleştirilecek. Dizi de bir ailenin etkileyici hikayesi anlatılacak. Dizi konusu henüz basında yer almazken gelişmeler geldikçe bu sayfada yer alacak.

ANTEPLİ DİZİ OYUNCULARI

Star Tv ekranlarında yeni sezonda başlayacak olan Antepli dizisinin başrol oyuncusu belli oldu.

Sezon başından bu yana ekranlarda görmediğimiz en son Blu Tv'de Yeşilçam projesinde yer alan o oyuncu "Hakime Hanım, Gizli Kalsın, İntibah, Terzi, Seversin, Harikalar Diyarı, Çirkin" gibi birçok yapımı reddetmişti. Sezon başından beri ekranlarda görmediğimiz başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay ile tiyatro yapmaya karar vermişti.

OGM Pictures imzalı Antepli dizisinde ise başrol için Afra Saraçoğlu ile anlaşma sağlandı. Başarılı oyuncu projeye "evet" diyerek yeni sezonda Star Tv ekranlarında yer alacak.

ANTEPLİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star Tv ekranlarında yeni sezonda başlayacak olan diziler arasında yer alan Antepli için çekimler birkaç hafta içerisinde başlayacak. Dizinin çekimleri Gaziantep'te başlayacak ve sonrasında İstanbul'da devam edecek. Bir aile hikayesini anlatacak olan dizinin ise ilk bölümü ile Mayıs ayının son haftasında ekranlara gelmesi bekleniyor.

Dizinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş belli olurken Afra Saraçoğlu'nun partneri belli olur olmaz bu sayfada yer alacak.