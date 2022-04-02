Ramazan ayına girmemizle birlikte Antalya'da yaşayan vatandaşlar pide fiyatlarını merak etmiş durumda. Pide fiyatlarının bu sene ramazan içinde artış gösterebileceği gündemde. Antalya sade, yumurtalı ve susamlı pidelerin fiyat listesi karşınızda..

Ramazan ayına girmemizle birlikte Antalya'da yaşayan vatandaşlar pide fiyatlarını merak etmiş durumda. Pide fiyatlarının bu sene ramazan içinde artış gösterebileceği gündemde. Antalya sade, yumurtalı ve susamlı pidelerin fiyat listesi karşınızda..

Ramazan sofralarının olmazsa olmaz gıda ürünlerinden biri olan ramazan pidesi bu yıl hangi fiyattan satışa sunulacak? Ramazan ayı boyunca göreceğimiz ramazan pideleri Antalya'da kaç gram üzerinden satılacak? Tüm soruların cevabı işte karşınızda.. Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarında en çok sevilen ve en çok tüketilen gıda ramazan pidesi olmakta. Küçük büyük demeden herkes tarafından sevilen pideler fırınlar ve pastaneler tarafından satılıyor. Fırıncılar Odasının belirlediği fiyatlar doğrultusunda satılan ramazan pideleri bazı durumlarda gramaj farkından dolayı farklı fiyatlarda satılabilmekte.

Ramazan pidesi fiyatları geçen seneye göre zamlanmış durumda. Pidelerin zamlanması sürekli alınan bu gıda ürününün satın alımlarını düşürebilmektedir. Vatandaşlar pide almak için ezana yakın zamanlarda fırına giderek sıcak şekilde evlerine götürmek istemektedir. Ramazan sofralarımızın sıcaklığını arttıran ramazan pideleri tüm ailelerin ortak sevdiği gıdalar arasında yer almaktadır. Un sanayicilerinin maliyetinin artmasıyla birlikte pide fiyatlarına da ramazan içerisinde zam gelip gelmeyeceği merak konusu olmuş durumda. Ekmek fiyatlarında artış gözlemlenmediği sürece pide fiyatlarının da artması önümüzdeki kısa zaman içerisinde pek mümkün olmamaktadır. Fırıncılar Odası tarafından açıklanan rakamlara göre Antalya pide fiyat listesi şu şekilde...

2022 Antalya Ramazan Pidesi Fiyat Listesi:

330 gram ramazan pidesi: 5 TL

330 gram yumurtalı ramazan pidesi: 7,5 TL

480 gram ramazan pidesi: 9 TL

480 gram yumurtalı ramazan pidesi: 11 TL. olarak belirlenmiş durumda. Satılan pideler bölgelere ve gramaj değişikliğine göre değişebilmektedir.