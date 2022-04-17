Yaz ayında tatil sezonu yaklaştıkça otellere olan rehavet de arttı. Peki en çok tercih edilen konaklama yerlerinden biri olan otellerin fiyatı arttı mı?

Tatil sezonu yaklaştıkça en çok merak edilen konulardan biri otel fiyatları oldu. Her sezonda fiyatların değişiklik gösterdiği otellerde bu sene ne gibi değişikliklerin olacağı sosyal medyada merak konusu haline geldi. Sezonun yaklaşması ile birlikte otellere olan talebin artması da söylentileri beraberinde getirdi. Sosyal medyada fiyatların yükseleceğine dair söylentilerin artması ile birlikte internette en çok arananlardan biri otel fiyatları oldu. Peki Otel fiyatları artacak mı?

Gelen zamlar ile birlikte akaryakıt, ev kiralarıi gıda derken diğer sektörlerde ne gibi artışlar olacağı çok konuşuldu. Ekonominin gidişatına göre belirlenen fiyatlarda bu sezonda neler olacağı oldukça merak edildi. Bunun yanı sıra turizm beldelerinde geçen sezonlardan görmeye alıştığımız turistlerin sayısının da fiyatları etkilediği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl fiyatların artması ile birlikte bu yıl fiyatların nasıl olacağı tatil planları yapanların en çok araştırdıkları konulardan oldu. Peki; yerli turist bu yıl tatil yapabilecek mi? Tatil fiyatları arttı mı, azaldı mı?

2022 Tatil Fiyatları Ne Olacak? Tatil Masrafları Arttı Mı, Azaldı Mı?

Son zamanlarda yerli turistlerin sıklıkla araştırdığı tatil masrafları ile ilgili henüz resmi kurumlardan, otellerden ya da tatil bölgelerinde bulunan işletmelerden açıklama yapılmadı. Tatil fiyatları ile ilgili iki farklı görüş özellikle sosyal medyada gündeme geldi.

Bazı kesimler fiyatların enflasyon ve döviz sebebiyle artacağını, yerli turistlerin tatil yapmasının 2022 yazında zorlaşacağını savundu. Özellikle ticarethane sıfatı taşıyan yapılarda elektrik faturalarına gelen büyük zam, bu iddiayı güçlendirdi.

Diğer kesim ise fiyatların düşeceğini öngördüklerini belirten fikirlerini sosyal medyada dile getirdi. Sürekli olarak yükselen ve artış gösteren enflasyon ve pek çok ürün ve hizmete gelen zamlardan sonra yerli turistlerin tatil yapmasını kolaylaştırmak amacıyla, otellerin fiyatları azaltması düşüncesi gündeme geldi. Öte yandan bir diğer düşünce ise vatandaşların dikkatini çekti. Fiyatların düşeceğini iddia eden bir diğer kesim ise, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle özellikle Antalya'da tatil yapan Rus ve Ukraynalı turistlerin ülkemize tatile gelemeyeceği ve bu nedenle otellerin yerli turistlere tatil imkanı sunabilmek adına fiyatlarda indirim uygulayacağını öne sürüyor.