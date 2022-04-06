TV8 ekranlarına bomba gibi bir giriş yapan Annenin Sırrıdır Çocuk konuşulmaya ve izleyenler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Peki Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem kimdir? Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem gerçek ismi ne? İşte İnstagram Hesabı...

Tv8 Ekranlarına geçtiğimiz günlerde giriş yapan ve izleyicilerden geçerli not alan Annenin Sırrıdır Çocuk büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde en çok merak edilen karakter ise Meryem oldu. Tv ekranlarına hızlı giriş yapan Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem karakterinin gerçek ismi oldukça merak edildi.

Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem Kimdir?

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Olgun Toker, Selin Yeninci gibi isimlerin bulunduğu Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin hem kadrosu hem de senaryosu izleyicilerden tam not aldı. Dizinin heyecanla geçen yeni bölümleri bir sonraki bölümün merak edilmesine neden olurken dizide en çok dikkat çeken karakterler arasında Meryem yer aldı.

Meryem karakteriyle oldukça dikkat çeken karakterin gerçekteki ismi oldukça merak edildi. Peki Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem karakterine hayat veren oyuncu kim?

Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle ekranlara geri dönen Selin Yeninci hayat verdiği Meryem karakteri ile oldukça adından söz ettirdi. Ekranlara verdiği uzun bir aradan sonra Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde başrolde oynamaya başlayan Selin Yeninci son olarak bir dijital platform dizisi olan İlk ve Son dizisinde yer almıştı. İlk ve Son dizisiyle Blu TV'de yer alan Selin Yeninci Salih Bademci ve Özge Özpirincçi ile aynı kadroda yer almıştı.

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle hızlı bir geri dönüş yapan ve oyunculuğu ile oıldukça beğenilen Selin Yeninci'nin instagram adresi ise oldukça merak edildi. @selinyeninci kullanıcı adıyla İnstagram'da yer alan Selin Yeninci'nin 850 Bin takipçisi bulunuyor. Peki siz Selin Yeninci'nin oyunculuğunu siz nasıl buluyorsunuz?