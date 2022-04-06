Ekranların en sevilen dizilerinden biri haline Gelen Annenin Sırrıdır Çocuk Maya karakteriyle gündeme damga vurdu. Peki Annenin Sırrıdır Çocuk Maya Kimdir? Annenin Sırrıdır Çocuk Maya gerçek ismi ne? İşte Annenin Sırrıdır Çocuk Maya İnstagram hesabı...

TV8 ekranlarına geçtiğimiz hafta giren ve yayına girdiği andan bu yana büyük ilgi gören Annenin Sırrıdır Çocuk izleyenleri etkisi altına almaya devam ediyor. Hem duygusal hem de entrika dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kitleyen Annenin Sırrıdır Çocuk merakı her bölümde doruk seviyesine çıkarmaya devam ediyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi oyuncu kadrosuyla büyük ilgi çekerken kadroda İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk ve Olgun Toker gibi usta isimler bulunuyor. Özellikle de başrolde bulunan İrem Helvacıoğlu ve Engin Öztürk'ün izleyiciler tarafından oldukça yakıştırılması diziye olan ilginin de artmasını sağlıyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk Maya Kim?

Dizinin her bir karakteri izleyenlerin ağzını açık bırakırken özellikle de Maya karakteri büyük ilgi görmeye devam ediyor. Sosyal medyada da sık sık konuşulan ve TV8 ekranlarının vazgeçilmezi olmayı başaran Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Maya'nı İnstagram hesabı ve gerçek ismi de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki Annenin Sırrıdır Çocuk Maya kimdir?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle oyunculuk hayatına yeni bir giriş yapan Esengül Yılmaz hayat verdiği Maya karakteriyle oldukça sevilmeye devam ediyor. Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle ilgi çeken Esengül Yılmaz'ın gerçekteki yaşı da duyanların ağzını açık bırakıyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk Maya İnstagram Adresi

30 yaşında olan başarılı oyuncu Esengül Yılmaz hakkında merak edilen bir diğer şey ise İnstagram hesabı. Takipçileriyle bol bol paylaşım yapan Esenegül Yılmaz @esengulylmaz kullanıcı adıyla sosyal medyayı sık kullanan oyuncular arasında yer alıyor.