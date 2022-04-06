Tv8 ekranlarında ilk bölümü ile bu akşam yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk izleyicilerin dikkatini çekti. Tv8'in yeni dizileri arasında yer alan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisine dair sıcak gelişmeler..

Tv8 ekranlarında ilk bölümü ile bu akşam yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk izleyicilerin dikkatini çekti. Tv8'in yeni dizileri arasında yer alan Annenin Sırrıdır Çocuk dizi konusu ve oyuncuları sık bir şekilde araştırılmaya başlandı. İzleyicilerin ilgisini çeken dizi ile ilgili detaylar ve oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? Televizyon ekranlarında daha önce görmediğimiz isimler dizide yer alırken diziye dair tüm sıcak gelişmeler haber içeriğinin devamında yer alıyor.

Annemnn Sırrıdır Çocuk Dizi Konusu

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Sadun Defne’nin ilk aşkıdır. Sadun batmak üzere olan şirketleri alıp yükselten bir yatırımcıdır. Defne’nin eşi Çınar’ın şirketine de ortak olacaktır. Yıllar sonra Sadun Defne ile karşı karşıya gelecektir ve hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Annenin Sırrıdır Çocuk Dizi Oyuncu Kadrosu

Annenin Sırrıdır Çocuk dizi kadrosunda tanıdık isimler yer alıyor. Dizinin başrollerini Engin Öztürk ve İrem Helvacıoğlu paylaşıyor. İkiliyi uzun süredir ekranlarda göremeyen izleyiciler ise bu yapım ile birlikte ikilinin partnerliğini şimdiden beğenmiş durumda.

İşte diğer oyuncular ve dizide ki isimleri..

Engin Öztürk - Sadun

İrem Helvacıoğlu - Defne

Olgun Toker - Çınar

Selin Yeninci - Meryem

Ahmet Varlı - Nuh

Sacide Taşaner - Sabriye

Demet Gül - Türkan

Selim Erdoğan - Reha

Birgül Ulusoy - Fidan

Mine Kılıç - Sedef

Gün Akıncı - Arda

Esengül Yılmaz - Maya

Zeynep Köse - Kevser

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Sadun karakterini Engin Öztürk canlandırıyor. Dizide Sadun batmak üzere olan şirketleri satın alarak yükseltmeye çalışmaktadır. Sadun karakterini izleyiciler bir yatırımcı olarak düşünebilir. Sadun ise Defne'nin ilk aşklarından birisidir. Defne ile Çınar ise evli bir çift iken Sadun yıllar sonra şirketlerine ortak olacaktır.

Sadun ile Defne'nin karşı karşıya gelmesi ise ikisinin arasında ki eski anıları canlandıracaktır.

Defne karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu ise dizide Çınar ile mutlu bir evlilik sürdürmektedir. Eski sevgilisi Sadun, Defne'nin eşi Çınar ile bir projede ortaklık kararı alır. Defne ise eşini Sadun'dan uzaklaştırmak için bir çaba gayretine sürüklenirken o sırada Defne'nin çocuğu Meryem tarafından kaçırılacaktır.