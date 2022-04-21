Tv8 ekranlarında yayın hayatına başlayan dizi Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin 4. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın yayınlanması ile birlikte dizinin 4. Bölümü, sevenleri tarafından büyük merakla beklenmeye başladı. Peki Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin 4. Bölümünde neler olacak? Detaylar gursesgazetesi.com’da…

Yayın hayatına girdiği andan itibaren oldukça büyük bir izleyiciyi kitlesi kazanan dizinin her bölümü büyük bir merakla beklenmeye başladı. Reytinglerde oldukça iyi ilerleyen dizi, oyunculuk performansları ile de beğeni topladı. İlgi çekici konusu ile Tv ekranlarında yayınlanmaya başlamasının ardından, ilerleyen bölümlerde de gelişen olaylar sayesinde merak uyandırmayı başardı. Acıklı ve son derece merak uyandırıcı bir hikayeye sahip olan dizi, her bölümü ile izleyicilerde “Neler olacak?” hissini uyandırdı? Peki Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 4. Bölümünde neler olacak?

Annenin Sırrıdır Çocuk 4. Bölümde Neler Olacak?

Dizide çocuğunu kaybeden ve aramak için Sadun’dan yardım alan Defne, yeni bölümünde Sadun ile izleyicileri heyecanlandıran bir diyalogda bulundu. Çınar ile evli olan Defne, eski aşkı Sadun ile çocuğunu bulmak için her yolu denemeye başladı. Sadun’un bu karşılıksız yardımları Defne’nin ilgisini çekmeye başladı. 4. Bölüm fragmanında Defne, Sadun’a neden bu yardımları yaptığını sordu. Bunun üzerine Sadun’un “Çünkü seni seviyorum” yanıtı, izleyicileri heyecanlandırdı. Defne ile olan bu diyaloğun ardından Sadun ile Olgun’un kavgası fragmana damga vuran ikinci bir olaydı.

Sadun’un Çınar ile olan kavgasında Sadun’un Defne’ye olan aşkını Çınar’a itiraf etmesi üzerine ortalık karıştı! Şiddetli kavganın kesitleri fragmandan da görüldü. Bunun üzerine Sadun’un Çınar’a Defne’nin en yakın arkadaşı Sedef ile olan ilişkisini bildiğini açıklaması fragmana damga vuran bir diğer olaylardandı. Meryem’in ise tutuklanması ve sorgu odasında görüntülenmesi, izleyicilerde “Acaba gerçekler ortaya mı çıkıyor” iddiasına yol açtı. Olaylar bu şekilde gelişirken beşikte yatan Defne’nin bebeğinin öldüğü görüntüleri olay oldu!

Meryem’in kaçırdığı bebeğin ölmüş olma ihtimali sosyal medyada gündem oldu. Çocuğunu arayan Defne’nin uğradığı ihanetin üzerine, çocuğunun da ölmüş olma ihtimali izleyiciler tarafından konuşulanlar arasına girdi. İlgi çekici fragmanın üzerine filmin yeni bölümünün de ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki Annenin Sırrıdır Çocuk 4. Bölümü ne zaman yayınlanacak?

Annenin Sırrıdır Çocuk 4. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve başarılı bir istatistiğe sahip olan dizinin her bölümü merakla bekleniyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında yaşananlar sonrasında da izleyiciler yeni bölümü iple çekmeye başladı. Dizi Tv8 ekranlarında her hafta Çarşamba günü yayında.