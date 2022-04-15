Sosyal Güvenlik Kurumu, doğum yaptığı için çalışma hayatına ara vermek zorunda kalan annelere seslendi. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre annelere doğum borçlanması yaparak erken emekli olma hakları tanındı. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu’nun doğum borçlanması hizmetini içeren haberin ayrıntıları…

Henüz işgücü yerinde iken çalışan ve yaşlılık dönemlerinde yoğun çalışma hayatının meyvelerini toplayarak rahat etmek isteyen vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlediği kurallar kapsamında emekli olma şartlarını yerine getirmeye çalışmaktadırlar.

Sosyal Güvenlik Kurumu, ülke sınırları içerisinde yaşayan Türk vatandaşlara yaş, sigortalı olma süresi ve prim ödemesi şartlarını yerine getirmeleri durumunda, emekli olma hakkı tanımaktadır. Vatandaşlar elde ettikleri bu hak sayesinde, çalışma hayatlarında aldıkları maaş tutarlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak emekli maaşı alabilmektedirler. Ancak bazı durumlarda prim ödemelerinde eksiklik olduğu için emekli olma süresi uzayabilmektedir. Bu noktada yeni bir açıklama yapan Sosyal Güvenlik Kurumu, doğum yapan annelere erken emekli olma hakkı tanımıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Annelere Çağrı!

Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli olmak isteyen vatandaşların yaş, prim ödemesi ve sigortalı olma süresi şartlarını sağlamalarını istemektedir. Bu kapsamda çeşitli sebeplerden ötürü sigortalı çalışma hayatlarına ara vermek durumunda kalmış olan vatandaşların prim ödemelerinde boşluklar meydana gelebilmektedir. Bu noktada, prim ödemelerinde boşluk olan annelere seslenen Sosyal Güvenlik Kurumu, doğum borçlanması yaparak prim borcunu toplu bir şekilde ödeme fırsatı sunmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu Doğum Borçlanmasından Kimler Yararlanabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun anneler için sunmuş olduğu doğum borçlanması hizmetinden yararlanabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Kurum, ilgili başvuru şartlarını şu şekilde belirlemiştir:

4A kapsamında çalışıyor olan annelerin sigortalı olma durumlarının tescil edilmiş olması ya da adlarına prim ödemesi yapılmış olması

4B kapsamında çalışıyor olan BAĞKUR’lu annelerin sigortalı olma durumlarının tescil edilmiş olması

Emekli sandığına bağlı olarak çalışıyor olan annelerin sigortalı olma durumlarının tescil edilmiş olması

Sigortalı çalışmaya, doğumdan önce başlanmış olması ve doğum sonrasında prim ödemesinin yapılmamış olması

Sosyal Güvenlik Kurumu Doğum Borçlanması Başvurusu 2022

Doğum borçlanması yaparak erken emekli olmak isteyen vatandaşların, ilgili dilekçe ile SGK Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.