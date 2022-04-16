Migros 16-17 Nisan tarihleri arasında geçerli olan indirimli ürün kataloğunu sanal market aracılığı ile yayınladı. İşte Migros’un indirimli ürünlerine ilişkin haberin ayrıntıları…
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Migros, artan bebek ürünleri fiyatlarına karşın indirim kampanyası başlattı. 16- 17 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak olan indirimlerin, yalnızca Migros Sanal Market alışverişlerini kapsadığı bildirildi.
Migros Bebek Deterjanı İndirimleri
Migros, 17 Nisan tarihine kadar geçerli olan sanal market indirimi kapsamında satışa sunduğu bebek deterjanı ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde belirledi:
- Uni Baby Çamaşır Yumuşatıcısı 1500 ml: 44,75 TL yerine 26,95 TL
- Uni Baby Hassas Dokunuş Çamaşır Deterjanı 1000 ml: 63,06 TL yerine 38,95 TL
Migros Bebek Bezi İndirimleri
Migros, 17 Nisan tarihine kadar geçerli olan sanal market indirimi kapsamında satışa sunduğu bebek bezi ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde belirledi:
- Goon 4 Numara 34’lü Bebek Bezi: 73,17 TL
- Goon 3 Numara 40’lı Bebek bezi: 73,17 TL
- Prima 5 Numara 42’li Bebek Bezi: 137,48 TL
- Prima 5 Numara Fırsat Paketi 62’li: 145,70 TL
Migros Diğer Bebek Ürünleri İndirimi
Migros, 17 Nisan tarihine kadar geçerli olan sanal market indirimi kapsamında satışa sunduğu diğer bebek ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde belirledi:
- Hipp 3 Organik Combiotic Devam Sütü 350 g: 119,90 TL yerine 109,90 TL
- Uni Baby Yenidoğan Islak Mendil 40’lı: 22,79 TL yerine 12,70 TL
- Johnson’s Baby Şampuan 750 ml+ 200 ml Avantaj Paketi: 33,77 TL yerine 22,75 TL
- Johnson’s Bebek Yağı 300 ml: 27,90 TL yerine 19,95 TL
- Johnson’s Baby Bedtime Yağ 300 ml: 45,90 TL (ikincisi 1 TL)
- Johnson’s Bedtime Saç ve Vücut Şampuanı 500 ml: 31,50 TL (ikincisi 1 TL)
- Nivea Bebek Şampuanı 750 ml: 118,93 TL (sepette yüzde 50 indirimli)
- Nivea Bebek Yağı 200 ml: 97,50 TL (sepette yüzde 50 indirimli)
- Nivea Bebek Losyon Nemlendirici 200 ml: 99,50 TL (sepette yüzde 50 indirimli)
- Nivea Bebek Nemlendirici Bebek Kremi 200 ml: 97,50 TL (sepette yüzde 50 indirimli)
- Nivea Bebek Sabunu 100 g: 109,90 TL (sepette yüzde 50 indirimli)