Migros 16-17 Nisan tarihleri arasında geçerli olan indirimli ürün kataloğunu sanal market aracılığı ile yayınladı. İşte Migros’un indirimli ürünlerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Migros, artan bebek ürünleri fiyatlarına karşın indirim kampanyası başlattı. 16- 17 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak olan indirimlerin, yalnızca Migros Sanal Market alışverişlerini kapsadığı bildirildi.

Migros Bebek Deterjanı İndirimleri

Migros, 17 Nisan tarihine kadar geçerli olan sanal market indirimi kapsamında satışa sunduğu bebek deterjanı ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Uni Baby Çamaşır Yumuşatıcısı 1500 ml: 44,75 TL yerine 26,95 TL

Uni Baby Hassas Dokunuş Çamaşır Deterjanı 1000 ml: 63,06 TL yerine 38,95 TL

Migros Bebek Bezi İndirimleri

Migros, 17 Nisan tarihine kadar geçerli olan sanal market indirimi kapsamında satışa sunduğu bebek bezi ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Goon 4 Numara 34’lü Bebek Bezi: 73,17 TL

Goon 3 Numara 40’lı Bebek bezi: 73,17 TL

Prima 5 Numara 42’li Bebek Bezi: 137,48 TL

Prima 5 Numara Fırsat Paketi 62’li: 145,70 TL

Migros Diğer Bebek Ürünleri İndirimi

Migros, 17 Nisan tarihine kadar geçerli olan sanal market indirimi kapsamında satışa sunduğu diğer bebek ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde belirledi: