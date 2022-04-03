Ankara ve İzmir'de işlerini hızlı bir şekilde halletmek isteyen vatandaşlar için nöbetçi noterler bulunmakta. Belirli işlerinizi yapabileceğiniz nöbetçi noterler vatandaşların cumartesi ve pazar günü olan işlerini halletmeye yardım olmaktadır.

Ankara ve İzmir'de işlerini hızlı bir şekilde halletmek isteyen vatandaşlar için nöbetçi noterler bulunmakta. Belirli işlerinizi yapabileceğiniz nöbetçi noterler vatandaşların cumartesi ve pazar günü olan işlerini halletmeye yardım olmaktadır.

Ankara ve İzmir'de bulunan vatandaşlar için hazırladığımız haberde nöbetçi noterler ve adresleri bulunmakta. Vatandaşlar tarafından takip edilen nöbetçi noterler sayesinde, işler aksatılmadan yürütülebilir. Birçok işlemi yapmanızı sağlayan nöbetçi noterler vatandaşlara hizmet etmek için sürekli olarak faaliyet göstermektedir. Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan düzenlemeyle birlikte eskiden hafta sonları açık olmayan noterler, nöbetçi noter sistemi getirilerek açılmış oldu. Uzun süredir devam eden bu hizmet vatandaşlar tarafından oldukça ilgi görmekte. Noterlerde hangi işlemler yapılabilmektedir?

İfade tutanağı

Tespit tutanağı

Vekâletname

Defter onaylanması

Çevirme

Örnek çıkartma

Gayrimenkul satış vaadi sözleşme

Zilyetlik devri sözleşmesi

Şirket sözleşmesi

Evlenme sözleşmesi

Şahadetname

Piyango - Kur’a ve toplantı tutanağı

Emanetleri saklama tutanağı

İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi

Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi

Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi,

Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi

Kira sözleşmesi

Menkul mallarda hibe sözleşmesi

Taksim ve ifraz sözleşmesi

Evlat edinme sözleşmesi

Temlik

Taahhütname

Yediemin senedi

Rehin senedi

Borç senedi

Fesihname

İbraname

Beyanname

İmza sirküleri

Protesto işleri

Kefaletname

Vasiyetname

Vakıf senedi

Aile vakfı senedi

Tanıma senedi

Muvafakatname

Sulhname

İhbar - ihtarname işleri ve tebliği

Tescil gibi işlemler noterler tarafından yapılan işlemler arasındadır.



3 Nisan 2022 Ankara Nöbetçi Noterler

Noter Adı: Ankara 15

Noterin Adı: Pervin Yılmazbaş

Adres: Mithatpaşa Cad. İnal İşhanı No.31/6 K:2 Kızılay 06420 Çankaya/Ankara

Telefon: 0 312 434 39 49

Noter Adı: Etimesgut 1

Noterin Adı: Sait Şimşir

Adres: Kazım Karabekir Mh. İstasyon Cad.63/9-10/1 Etimesgut/Ankara

Telefon: 0 312 244 53 54

Noter Adı: Yenimahalle 1

Noterin Adı: Tamer Demirel

Adres: Damladol Sok. No.33/A Yenimahalle/Ankara

Telefon: 0 312 315 19 58

Noter Adı: Akyurt 5

Noterin Adı: Nurcan Arslan

Adres: Saracalar Mah. Turgut Özal Bulvarı Başkent Oto Galericiler Sitesi(Otonomi) D-4 Blok No:351/15 İç Kapı N:6 Akyurt/Ankara

Telefon: 0 312 399 21 29

3 Nisan 2022 İzmir Nöbetçi Noterler

Noter Adı: İzmir 28

Noterin Adı: Ayşen Dokur

Adres: 1138 Sok. No.4 K:1 D:11 Yenişehir Konak/İzmir

Telefon: 0 232 469 07 07

Noter Adı: İzmir 9

Noterin Adı: Olgun Gökçal

Adres: 865 Sok. No.17/101 Merkez İş Hanı K: D:1 35210 Konak/İzmir

Telefon: 0 232 425 55 41

Noter Adı: Bornova 5

Noterin Adı: Gülsoy Karataş Özdemir

Adres: Abdi İpekçi Cd. No.13/A Altındağ 35080 Bornova/İzmir

Telefon: 0 232 467 12 00