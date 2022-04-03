Ankara ve İzmir'de işlerini hızlı bir şekilde halletmek isteyen vatandaşlar için nöbetçi noterler bulunmakta. Belirli işlerinizi yapabileceğiniz nöbetçi noterler vatandaşların cumartesi ve pazar günü olan işlerini halletmeye yardım olmaktadır.
Ankara ve İzmir'de işlerini hızlı bir şekilde halletmek isteyen vatandaşlar için nöbetçi noterler bulunmakta. Belirli işlerinizi yapabileceğiniz nöbetçi noterler vatandaşların cumartesi ve pazar günü olan işlerini halletmeye yardım olmaktadır.
Ankara ve İzmir'de bulunan vatandaşlar için hazırladığımız haberde nöbetçi noterler ve adresleri bulunmakta. Vatandaşlar tarafından takip edilen nöbetçi noterler sayesinde, işler aksatılmadan yürütülebilir. Birçok işlemi yapmanızı sağlayan nöbetçi noterler vatandaşlara hizmet etmek için sürekli olarak faaliyet göstermektedir. Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan düzenlemeyle birlikte eskiden hafta sonları açık olmayan noterler, nöbetçi noter sistemi getirilerek açılmış oldu. Uzun süredir devam eden bu hizmet vatandaşlar tarafından oldukça ilgi görmekte. Noterlerde hangi işlemler yapılabilmektedir?
- İfade tutanağı
- Tespit tutanağı
- Vekâletname
- Defter onaylanması
- Çevirme
- Örnek çıkartma
- Gayrimenkul satış vaadi sözleşme
- Zilyetlik devri sözleşmesi
- Şirket sözleşmesi
- Evlenme sözleşmesi
- Şahadetname
- Piyango - Kur’a ve toplantı tutanağı
- Emanetleri saklama tutanağı
- İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi
- Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi
- Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi
- Ölünceye kadar bakma sözleşmesi,
- Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi
- Kira sözleşmesi
- Menkul mallarda hibe sözleşmesi
- Taksim ve ifraz sözleşmesi
- Evlat edinme sözleşmesi
- Temlik
- Taahhütname
- Yediemin senedi
- Rehin senedi
- Borç senedi
- Fesihname
- İbraname
- Beyanname
- İmza sirküleri
- Protesto işleri
- Kefaletname
- Vasiyetname
- Vakıf senedi
- Aile vakfı senedi
- Tanıma senedi
- Muvafakatname
- Sulhname
- İhbar - ihtarname işleri ve tebliği
- Tescil gibi işlemler noterler tarafından yapılan işlemler arasındadır.
3 Nisan 2022 Ankara Nöbetçi Noterler
Noter Adı: Ankara 15
Noterin Adı: Pervin Yılmazbaş
Adres: Mithatpaşa Cad. İnal İşhanı No.31/6 K:2 Kızılay 06420 Çankaya/Ankara
Telefon: 0 312 434 39 49
Noter Adı: Etimesgut 1
Noterin Adı: Sait Şimşir
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Adres: Kazım Karabekir Mh. İstasyon Cad.63/9-10/1 Etimesgut/Ankara
Telefon: 0 312 244 53 54
Noter Adı: Yenimahalle 1
Noterin Adı: Tamer Demirel
Adres: Damladol Sok. No.33/A Yenimahalle/Ankara
Telefon: 0 312 315 19 58
Noter Adı: Akyurt 5
Noterin Adı: Nurcan Arslan
Adres: Saracalar Mah. Turgut Özal Bulvarı Başkent Oto Galericiler Sitesi(Otonomi) D-4 Blok No:351/15 İç Kapı N:6 Akyurt/Ankara
Telefon: 0 312 399 21 29
3 Nisan 2022 İzmir Nöbetçi Noterler
Noter Adı: İzmir 28
Noterin Adı: Ayşen Dokur
Adres: 1138 Sok. No.4 K:1 D:11 Yenişehir Konak/İzmir
Telefon: 0 232 469 07 07
Noter Adı: İzmir 9
Noterin Adı: Olgun Gökçal
Adres: 865 Sok. No.17/101 Merkez İş Hanı K: D:1 35210 Konak/İzmir
Telefon: 0 232 425 55 41
Noter Adı: Bornova 5
Noterin Adı: Gülsoy Karataş Özdemir
Adres: Abdi İpekçi Cd. No.13/A Altındağ 35080 Bornova/İzmir
Telefon: 0 232 467 12 00