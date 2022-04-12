Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak yardımlarda bulunmaya devam ediyor. Ankara tek yürek elver kampanyası ile de ihtiyaç sahibi kişilere ulaşarak, destek vermeyi sürdürmektedir. Peki Ankara tek yürek elver kampanyasına nasıl başvuru yapılır?

Mansur Yavaş, göreve geldiği ilk günden bu yana önceliğini ihtiyaç sahibi ailelerden yana kullanmıştı. Ankara'da yaşayan pek çok ihtiyaç sahibi aileleri ve kişileri tespit ederek gerekli olan tüm yardımları yapan Mansur Yavaş, yeni kampanyası ile de açlık sınırı altında olan ailelere ulaşarak destekte bulunmayı amaçlamıştır. Peki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Tek Yürek Elver" kampanyasına nasıl başvuru yapılabilir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehirde yaşayan insanların refah içerisinde olması için çalışmalar düzenlemekteydi. Bu çalışmalar ile birlikte kişilerin daha iyi bir yaşam sürmesinin yanı sıra temel ihtiyaçlarını da karşılamayı hedef almaktadır. Peki Ankara Büyükşehir kapsamında hangi yardımlar yapılmaktadır?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Yardımları

Sokakta yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan kişiler için günlük sıcak çorba, ev yemeği ve ekmek dağıtımı yapmaktadır. Su ver kampanyası ile, faturalarını ödeyecek durumda olmayan kişilerin ve yardıma muhtaç kişilerin su faturası borçlarının ödenerek faturaları kapanan kişilerin fatura açma ücretlerinin ödenmesi sağlanmaktadır. Bu yardımlar sırasında kişilerin kimlik bilgileri açıklanmamaktadır. Soba ile ısınan evlere yakmak üzere kömür yardımı yapılmaktadır. İhtiyaç sahiplerine patates ve soğan gibi temel gıda yardımları yapılmaktadır. Okula giden ve ailelerinin durumu olmayan çocuklara bot, kaban, çanta ve kırtasiye malzemeleri yardımı yapılmaktadır. Afiyet ver kampanyası kapsamında, yardıma muhtaç kişilere gıda kolileri dağıtılmaktadır. Ulaşım yardımı ile de ihtiyaç sahibi ailelerin Başkent Kart hesaplarına 400 TL yatırılmaktadır.

Bu yardımların yanı sıra yine ihtiyaç sahiplerinin faydalanabilmesi için El Ver Kampanyası ile maddi yardım yapmakta. Ramazan bayramından önce başlayan kampanya kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi destek çağrısında bulundu. Bu çağrı sonrasında hayırseverlerin yaptıkları yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçladı.

Bu kampanyayı duyan vatandaşların internette en çok merak ettiği konu ise El ver kampanyasına nasıl başvuru yapılabileceği oldu. Peki El Ver kampanyasına nasıl başvuru yapılır?

Ankara Tek Yürek Kampanyasına Nasıl Başvuru Yapılır?

Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü kurmayı amaçladıklarını dile getiren belediye, açlık sınırının altındaki ailelere Başkent Kart ile yardımları ulaştırmakta. Başvuru ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesindeki "İhtiyaç Sahibi Kontrol" butonu ile yapılmaktadır. Burada bulunan T.C. kimlik no, Ad-Soyad ve doğum tarihini doldurmak, başvuru için yeterli kriter olarak belirtildi.