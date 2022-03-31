Ramazana son günler kala Ankaralı vatandaşlar pide fiyatlarını öğrenmek istiyor. Güncel Mart 2022 yumurtalı ve yumurtasız pide ne kadar? İşte pide fiyat listesi..

Ramazana son günler kala Ankaralı vatandaşlar pide fiyatlarını öğrenmek istiyor. Güncel Mart 2022 yumurtalı ve yumurtasız pide ne kadar? İşte pide fiyat listesi.. Ankaralı vatandaşların merak ettiği pide fiyatları ne kadar oldu? sorusunu cevapladığımız haberimizde güncel 2022 pide fiyatları listesini sizler için hazırladık.

Ramazan ayına son günlerin kalmasıyla birlikte ramazan soflarının vazgeçilmezi olan pide fiyatları herkes tarafından merak edilmekte. Ramazanda her sofrada bulunan ramazan pideleri iftarı yaparken olmazsa olmazlar arasında. Herkes tarafından sevilen pideler sıcak şekilde alınarak en güzel haliyle yenilmektedir. Halkımızın vazgeçemediği pideler sahur ve iftarda ekmek yerine kullanılmaktadır.

2022 Ramazan Ankara Pide Fiyatları

Şehire göre değişen pide fiyatlarının gramajı da Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından açıklandı. Son edinilen bilgilere göre Ankara'da satışı yapılacak pidelerin fiyatları ve gramajları belli oldu. İşte 2022 Nisan ramazan ayında yapılacak fiyatlandırma..

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı tarafından açıklanan bilgilere göre; Ankara'da satışı yapılacak pidelerin gramajı ve fiyat listesi..

Sade Ramazan pidesi (330 gram) - 6 TL

Sade Ramazan pidesi (415 gram) - 7,5 lira.

Yumurtalı Susamlı Ramazan Pidesi (330 gram) - 7,5 TL

Yumurtalı Susamlı Ramazan Pidesi (415 gram) - 9 TL

Halk Ekmek büfelerinde ramazan pidesi: 3 TL'den satılacak.

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun açıkladığı bilgiler ışığında Ankara'da satışı yapılacak pidenin fiiyatları bu şekilde. İftar ve sahur sofralarının olmazsa olmazı olan pideler her aile tarafından ramazan boyunca alınmaktadır. Ramazanın getirdiği pide, soflalarımıza 6 TL olarak giriş yapacak. Ramazan pidesi 330gr. ve 415gr. üzerinden satışa sunulacak. Vatandaşlar pidelerini bu fiyat üzerinden satın alarak ihtiyaçlarını karşılayacak.