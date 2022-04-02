Ramazan ayının girişi ile birlikte 2 Nisan Cumartesi iftar saati herkes orucunu açmaya hazırlanıyor. Akşam saatlerinin yaklaşması ile birlikte Ankara iftar saati ve Ankara Ramazan çadırının kurulup kurulmadığı da oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Ankara Ramazan çadırı nerede kuruluyor? Ankara iftar çadırı kuruldu mu? İşte tüm detaylarıyla 2022 Ankara iftar çadırı...

Ramazan ayının girişi ile birlikte 2 Nisan Cumartesi iftar saati herkes orucunu açmaya hazırlanıyor. Akşam saatlerinin yaklaşması ile birlikte Ankara iftar saati ve Ankara Ramazan çadırının kurulup kurulmadığı da oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Ankara Ramazan çadırı nerede kuruluyor? Ankara iftar çadırı kuruldu mu? İşte tüm detaylarıyla 2022 Ankara iftar çadırı...

11 Ayın sultanı Ramazan Nisan ayıyla birlikte geldi. Bereketin ve bolluğun simgesi olan Ramazan ayında dün gece ilk sahur yapıldı. 2 Nisan Cumartesi akşam ilk iftar yemeğinin gerçekleşecek olduğu Ankara'da iftar çadırları ise oldukça merak edilid. Korona virüs nedeniyle kurulumu iki yıl boyunca gerçekleşmeyen iftar çadırı bu sene kurulacak mı?

2022 Ankara İftar Çadırları Nerede Kuruldu?

Oldukça büyük bir nüfusa sahip Ankara'da iftar saati yavaş yavaş yaklaşırken iftar çadırlarının kurulup kurulmadığı da merak konusu oldu. İftara saatler kala kalabalık sofraların yer alacağı iftar saati çadır konusunu da gündeme getirdi.

Ramazan denildiğinde aklımıza ilk gelen şeylerden birisi de Ramazan çadırları olur. Geçtiğimiz iki sene boyunca kurulmayan Ramazan çadırlarının bu sene kurulacağı merak konusu oldu. Ramazan çadırı bu sene kurulacak mı? Ankara belediyesi ramazan çadırı...

Ankara Ramazan Çadırı Nerede Kuruldu?

2 Nisan Cumartesi akşam saat 19:20'de iftar masasına oturacak olan Ankara'lıların en büyük merak iftar çadırları oldu. COVİD-19 nedeniyle iki sene boyunca uzak kaldığımız iftar çadırlarına olan özlem ve hasret çoğaldı. Hastalığın azalması ve grip olarak görülmesinin ardından Ankara vatandaşları irftar çadırının kurulacağı konusunda sorular sordu. Ankara iftar çadırları nerede kuruluyor? İşte Ankara İftar çadırı yerler...

Cebeci İftar Çadırı Bölgesi: Kutlugün Sokak Cebeci Camii yanı

Türközü İftar Çadırı Bölgesi: Metin Oktay Mah. Oktya Ortaokulu yanı

Öveçler İftar Çadırı Bölgesi: Lizbon Caddesi, 1296. Sokak kesişimi

Ankara İftar Çadırları Nerede Kuruldu?

Siteler, Seğmenler Kent Meydanı, Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Polatlı 2. Cad. Kent Meydanı

Beşevler Metro İstasyonu

Sincan, Sincan Kent Meydanı, Meraşel Fevzi Çakmak Cad. Polatlı 2. Cad. Kent Meydanı

Mamak: Akdere Merkez Camii Yanı

Pursaklar: Karacaören Toki Blokları İçi

Polatlı: Heykel Meydanı

Yenimahalle: Demetevler Hastane Metro İstasyonu Açık Otopark Üst Kademe

Mamak: Kusunlar Toki Konutları, Zirvekent