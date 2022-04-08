Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe alımlar devam ediyor. Peki; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe girmek isteyenler ne yapmalı, şartlar nelerdir? Belko, ANFA ve ASKİ'de nasıl çalışılır? Detaylar haberimizin devamında...

Ankara Büyükşehir Belediyesi pek çok alanda gerek personel gerekse memur alımları yapmakta. Ankara'da yaşayan ya da yaşamak isteyenler belediyede çalışmayı, ayrıcalıkları ve şartları nedeniyle üst sıralarda tutuyor. Büyükşehir olması ve pek çok ihtiyacı olması nedeniyle de ABB farkl alanlardan çok sayıda personel alımı yapıyor.

2022 Ankara Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Kadrolu eleman ihtiyacı bulunan ABB, gerek sabit mesai saatleri, gerek çalışanlarına tanıdıkları ayrıcalıklar açısından memur ve personelleri arasında ayrım yapmamaktadır. ABB bünyesinde hizmet veren her çalışan, aynı şartlara sahip olarak çalışmaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başvuru Şartları Nelerdir?

ABB'de çalışmak isteyenlerin işe alınabilmeleri için belli başlı şartları bulunmaktadır. Bu şartlar;

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşından büyük olmak

Erkek adaylar için askerlik vazifesinin tamamlanmış olması

Kamu haklarından mahrumiyet durumu olmaması

Devlet çıkarlarına ters düşen suçlar işlememiş olması

Yüz kızartıcı suçlar işlememiş olması

İş dalına göre en az ilkokul, lise ya da üniversite mezunu olmak

Çalışmaya engel olacak düzeyde zihinsel ya da bedensel bir hastalığa sahip olmaması

Bu şartları sağlayan kişiler, başvurularını yaparak ABB'de işe girebilirler. Peki; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmak isteyenler nasıl başvuru yapabilirler?

2022 Ankara Büyükşehir Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

ABB'de çalışmak isteyen adaylar, başvurularını memur ya da işçi olarak farklı şekillerde yapmaktadır. Kadrolu memur olarak belediyede çalışmak isteyenler; KPSS'den, giriş için yeterli puanı almış olması gerekiyor. İşçi olarak çalışmak isteyenler ise başvurularını belediyenin internet sitesinden yapmaları gerekiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İş İlanları 2022

Pek çok farklı alandan işçi alımı yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmak isteyenler için başlıca iş dalları şu şekildedir;

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Özel Güvenlik

Makam Şoförü

Büro Elemanı

Bekçi

İnşaat Ustası

Bakım İşleri

Temizlik Görevlisi

Belko, ANFA ve ASKİ İşe Alım Şartları 2022

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Belko, ANFA ve ASKİ'de işe girmek isteyen çok sayıda vatandaş var. Peki; bu kurumlarda iş başvurusu nasıl yapılır?

Belko'da iş alımları, personel ihtiyacı doğması durumunda İŞKUR üzerinden duyurulmaktadır. Bu firmaların işe alım şartları ABB ile hemen hemen aynı olsa da, iş dalları daha fazla çeşitliliğe sahiptir.