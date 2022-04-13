Android telefonlarda art arda gelen virüs ve veri sızdırma haberleri bitmiyor! Yine bir antivirüs yazılımının ismi insanların bilgilerini çalmakla anıldı. Peki; hangi uygulama kullanıcıları tehdit ediyor?

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Android cihazlarda antivirüs yazılımı ile veri çalma furyasına bir yeni uygulama daha katıldı. Google'dan gelen uyarıya göre bu uygulamanın kurulu olan cihazlardan bir an önce kaldırılması ve cihazın virüslerden arındırılması gerekiyor. Android cihazlar için Google Play Store'dan indirilebilen bu uygulamanın veri hırsızlığı yaparak, kullanıcılar giriş bilgilerini çaldığı tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgiler; Android iletimli cihazların uygulama marketi olan Google Play Store'da yer alan bazı antivirüs yazılımlarının kullanıcıların bilgilerini çaldığı ortaya çıkmıştı. Peki; Google Play Store'da yer alan bu uygulama hangisi;

Hangi Uygulama Veri Hırsızlığı Yapıyor?

Google Play Store'da yer alan bu uygulama Fast Cleaner adında bir antivirüs yazılımı. Bu yazılım dışarıdan bakıldığında bir antivirüs uygulaması olsa da, içerdiği virüsler sayesinde kullanıcıların bilgilerini kolayca çalabiliyor. Google Play Store'da 50 binden fazla indirmesi bulunan uygulama marketten kaldırıldı.

Veri Hırsızlığı Nasıl Yapılıyor?

Fast Cleaner isimli antivirüs yazılımı, içerisinde bulundurduğu Octo isimli kötü niyetli yazılım ile; kullanıcıların klavyelerini okuyabilme ve kopyalayabilme işlemi yapabiliyor. Bunun yanı sıra, kullanılan uygulamaları takip altına alan uygulama günlük verilerinizi de çalıyor. Ancak Octo isimli kötü niyetli yazılımın en büyük becerisi; banka uygulaması, E- Devlet gibi uygulamaların türünü tespit ederek kullanıcıların girişti yaptığı ekranı kopyalıyor ve birebiraynısı olacak şekilde sunuyor. Yani; mobil bankacılık uygulamasına giriş yaparken karşılaşılan şifre girme ekranı Fast Cleaner uygulaması tarafından oluşturuluyor. Bu sayede uygulama; kullanıcıların bilgilerini çalıp depoalama yapabiliyor. Peki bu uygulamayı indirenlerin ne yapması gerekiyor?

Fast Cleaner İndirenler Ne Yapmalı?

Uygulamayı indirip kullanmaya başlayan vatandaşların ilk yapması gereken uygulamayı telefonlarından kaldırma işlemidir. Sonrasında cihaza güvenilir kaynaklı olan antivirüs uygulamaları ile virüs taraması ve temizlemesi yapılarak cihaz güvenli hale getirilir. Ancak bazı durumlarda cihazın içinde bulunan virüsler kolaylıkla silinmeyebilir. Bu noktada, Hard Reset adı verilen işlem ile kullanıcıların telefonlarını derinlemesine temizlemesi gerekmektedir. Kullanıcıların kolayca yapbileceği hard reset işlemi telefonda kalıcı hasarlar bırakabilir. Bu nedenle, Hard Reset işlemini yapamayan ya da yapamayacak olan kullanıcıların profesyonellerden destek alması gerekebilir.