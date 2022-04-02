Yapılan araştırmalara göre bazı uygulamalarla Android kullanıcıları hedef alındı. Siber güvenlik araştırmacılarının yaptığı açıklamalara göre uzak durmanız gereken uygulamalar..

Yapılan araştırmalara göre bazı uygulamalarla Android kullanıcıları hedef alındı. Siber güvenlik araştırmacılarının yaptığı açıklamalara göre uzak durmanız gereken uygulamalar..

Rus Hacklerlar Tarafından Yönetilen Uygulama

Ukrayna-Rusya geriliminin artmasıyla birlikte yeni hacker durumları ortaya çıktı. Devlet destekli olarak yürütülen bu çalışmalarda sadece Ukrayna tarafları değil, birçok kullanıcı da hedef alınmış durumda. İki ülke arasında savaş süreci devam ederken, siber olarak da çatışmalar başlamış durumda. Lab52 siber güvenlik araştırmacıları tarafından keşfedilen Android tabanlı zararlı yazılımının Rus hackerlar tarafından geliştirildiği tespit edildi. Process Manager ismiyle yayımlanan uygulamada kullanıcıların kişisel bilgileri çalınabilmekte.

Rus hackerlar dünyada birçok siber saldırıyı düzenleyerek ülkelere çeşitli etkiler uygulamakta. Bu saldırılardan bir tanesi de ABD başkanlık seçimlerinde 2016 senesinde yapılan saldırıların Rus hackerlar tarafından yapıldığı iddia ediliyor. Devlet destekli olarak yürütülen bu siber saldırılar Ukrayna ve ABD dışında birçok ülke vatandaşlarına da yapılmaya devam edilmekte. Saldırılar vatandaşların kişisel verilerini çalarak izinsiz şekilde bu bilgileri kullanmayı hedeflemekte.

Uygulama İndirirken Dikkatli Olun

Process Manager olarak isimlerilen uygulama zararsız bir apk dosyası olarak karşımıza çıkabiliyor. Android kullanıcıları bu programı indirdiklerinde kullanıcının önemli bilgilerine ulaşabilen uygulama Android Erişilebilirlik hizmetinden yararlanarak bu işlemi gerçekleştiriyor. Uygulama indirildiğinde telefonunuzda erişim sağlayabilmek için 18 farklı izin istiyor. Bu izinleri uygulamaya verdiğinizde arka planda çalışabilen uygulama size sormadan tüm işlemleri yapabilmekte. Uygulamanın indirilmesi ve gereken izinlerin verilmesiyle birlikte uygulamanın simgesi ortadan kalkarak silinme işlemi yapılamıyor. Siber güvenlik araştırmacıları bu kötü amaçlı yazılımın indirilmemesi konusunda kullanıcıları uyarıyor.

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Android kullanıcıları bu uygulamayı telefonlarına indirmemesi gerekmektedir. Ayrıca bilinmeyen ve önerilmeyen APK dosyalarını telefonların içerisine yerleştirerek gerekli izinlerin verilmesi her zaman için tehdit oluşturmaktadır. İndirdiğiniz ve kullandığınız uygulamaların tam olarak güvenli olduğunu bilmeniz gerekmekte. Bilinmeyen tehlikeli yazılımların telefonlarınıza girmemesi için uygulama izinlerini kontrol ederek indirme işleminizi tamamlamanız güvenliğiniz açısından oldukça önemlidir.