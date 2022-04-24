Anadolubank, sunduğu düşük faizli ihtiyaç kredi türleri ile 100.000 TL’ye kadar olan ihtiyaçlarınızı tamamlar. 36 ay vade imkanı ile ihtiyaç kredilerinizi hızlıca alabilirsiniz.

Anadolubank’a ihtiyaç kredisi yapmak için şubeye gitme zorunluluğu yoktur. Özellikle Anadolubank müşterilerine sunulan bu online işlem sayesinde, kolaylıkla kredi alımı ve kullanımı işlemleri gerçekleşebilir. Ayrıca kefilsiz verilen ihtiyaç kredilerinden de Anadolubank sayesinde yararlanabilirsiniz.

Anadolubank İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Anadolubank’ın ihtiyaç kredisi başvuruları, genellikle bankanın Türkiye’nin dört bir yanında bulunan şubeleri üzerinden gerçekleştirilir. Anadolubank, internet üzerinden almakta olduğu tüm ihtiyaç kredisi başvurularını yalnızca kullanılacak olan ihtiyaç kredilerine ön onay vermek amacı ile kullanır. Ön onayını internet üzerinden almış olan her banka müşterisinin mutlaka şubeye gitmesi, gerekli evraklarını bankaya teslim etmesi ve kredi kullanım sözleşmesini imzalamak için bankaya gitmesi gereklidir. Bankada gerekli görülen tüm işlemlerin tamamlanmasından sonra ihtiyaç kredileri kullanılabilir.

Anadolubank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Anadolubank’ın ihtiyaç kredisi faizleri oranlar, banka tarafından kullanılacak olan kredi vadesine göre değişiklik gösterir. Anadolubank’tan alınacak olan 24 aya kadar vadeli kredilerin faiz oranı %2,09, 24 ayın üzerinde olan 30 ve 36 ay vade ile kullanılacak olan ihtiyaç kredilerinin faiz oranı ise %2,19 olarak belirlenmiştir.

Anadolubank En Fazla Ne Kadar İhtiyaç Kredisi Veriyor?

Anadolubank’ın en fazla verdiği ihtiyaç kredisi tutarı, diğer birçok banka gibi 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Anadolubank, bünyesinden kredi talebinde bulunmuş olan müşterilerine 1.000 TL ile 100.000 TL arasında kredi imkanı sunar. Ancak kişilerin kullanabilecekleri kredi tutarları kredi notlarına ve resmi gelirlerine göre belirlenir.

Anadolubank İhtiyaç Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

Anadolubank ihtiyaç kredilerinin kullanılabileceği en uzun vade, 36 ay olarak belirlenmiştir. Ancak 36 ay vade imkanı, yalnızca 50.000 TL’ye kadar olan krediler için kullanılabilir. 50.000 TL üzerinde talep edilen her kredi tutarı için kullanılabilecek olan vade oranı 24 aydır. 24 ayın üzerinde 50.001 TL ile 100.000 TL arasında kredi kullanımı imkanı mümkün değildir.