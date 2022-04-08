Medya ve habercilik sektörünün en çok tanınan simaları, aynı zamanda en çok para kazanan sınıflar arasında da yer alıyor. Peki; ünlü ana haber sunucuları ne kadar kazanıyor, aylık gelirleri kaç TL?

Radyo ve televizyonda pek çok farklı program türü ile karşımıza çıkan sunucuların popülerlikleri de günden güne artıyor. Ancak; televizyonda yer alan ana haber programlarının sunucuları medya sektörünün en çok tanınan isimlerinden oluyor. Peki; ana haber bülteni sunucuları ne kadar kazanıyor. Ana haber sunucularının aylık gelirleri kaç TL? Sosyal medyada yer alan iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Ana Haber Spikerleri Ne İş Yapar?

Ana haber spikerleri, yalnızca sunumdan sorumlu gibi gözükse de, spikerlik biraz daha derin bir meslektir. Haber spikerleri yayın öncesinde;

Sunulacak olan metinleri tekrar eder ve olası bir teknik ekipman arızasında okuduğu metin ile yayına devam eder.

Yayın öncesinde, verilen habere dair araştırmalarını yapar ve daha iyi bir sunum için hazırlanır.

Kendi iletişim bağlantıları ile haber toplar.

Yalnızca metinden düz ve duygusuz bir okuma değil, sunumda kendi fikirlerini de dile getirerek yayının ilgi çekici olmasını sağlar.

Nasıl Haber Spikeri Olunur?

Haber spikeri olmak isteyen kişilerin, üniversitelerin iletişim fakültelerinden başarı ile mezun olması gerekmektedir. Ayrıca; iletişim mezunu olan herkes, bu mesleği yapamaz. Haber spikeri olmak için pek çok şart vardır. Bunlardan en önemlileri şu şekildedir;

Etkileyici bir ses tonu

İyi bir diksiyon

Beden dili, jest ve mimik kullanımına hakim olmak

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek

Bu şartların dışında pek çok şart bulunsa da; en önemli bu maddelerdir. Peki; haber spikerleri ne kadar kazanır, ünlü ana haber sunucularının maaşları kaç TL?

Ana Haber Sunucuları Ne Kadar Kazanıyor?

Bölgesel, yerel kanallarda ana haber spikeri olarak çalışan kişilerin maaşları en düşük 4.800 TL, en yüksek ise 20.000 TL aalığındadır. Peki; Ece Üner, Cem Öğretir, Deniz Bayramoğlu ve Nazlı Çelik gibi ünlü ana haber spikerlerinin aylık kazançları kaç TL?

Sosyal medyada, daha önce de medya çalışanlarının maaşlarını ifşalayan yüksek takipçili hesaplar bu sefer de ana haber spikerlerini hedef aldı. Geçtiğimiz haftalarda Nihat Hatipoğlu'nun maaşını ifşalayan bu hesap, ana haber sunucularının da maaşlarını ifşaladı. İsim isim liste vermeyen bu hesabın paylaşımında yer alan metne göre; Ece Üner, Cem Öğretir, Deniz Bayramoğlu ve Nazlı Çelik gibi isimlerin aylık yüzbinlerce lira kazandığı iddia edildi. Takipçiler, yüksek rakamlara tepki gösterdi.