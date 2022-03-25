İstanbul Kuyumcular Odası başkanı Mustafa Atayık açıklamalarda bulundu. Türkiye'de kuyumcular birleşerek Altınbank'ı kuruyor. Yakın zamanda açılması bekleniyor. İşte detaylar haberde yer alıyor.

İstanbul Kuyumcular Odası başkanı Mustafa Atayık açıklamalarda bulundu. Türkiye'de kuyumcular birleşerek Altınbank'ı kuruyor. Yakın zamanda açılması bekleniyor. İşte detaylar haberde yer alıyor.

"HALKIN VE SEKTÖRÜN BANKASI OLACAK"

İstanbul Kuyumcular Odası başkanı Mustafa Atayık yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi. "Bu banka bir şahıs ya da kurumun bankası değil, tüm halkın ve sektörün bankası olacak." Ekonomiye katkı sağlamak amacıyla kurulacak olan yeni Altınbank için açıklamalarına devam eden Mustafa Atayık, "Bu banka tüm diğer bankaların yaptığı faaliyetlerin aynısını yapacak. Amacımız sektörümüzde üretimi, istihdamı, ihracatı artırmak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın da kredi ihtiyaçlarını, diğer ihtiyaç kredileri neyi varsa bunları da karşılamak olacak" dedi.

ALTINBANK NE ZAMAN AÇILACAK?

İKO olarak sektörde yer alan kişilerin kredi ve finansal problemlerine profesyonel çözümler üretmek istediklerini açıkladı. Çözüm bulma amacıyla bu yola çıktıklarını açıklayan Mustafa Atayık Altınbank'ın 40 bin kuyumcu işletmesinden oluşacağını açıkladı. Türkiye bu banka ile birlikte kendi ihtisas bankasına kavuşacak.

Yakın zamanda Altınbank kurulacağını açıklayan Mustafa Atayık sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Oda olarak kurulacak bu banka sayesinde, meslektaşlarımızın finansal sorunlarına çözüm getirecek tarihi bir hizmeti duyurmanın haklı gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Altınbank, altın bankacılığının lokomotifi olacak. Tüm sektör paydaşlarımız bankanın ortağı olabilecek. Banka, sektöre özel kredi mekanizmalarının geliştirilmesinde farklı bir yaklaşım getirecek. Altınbank ile ihracat ağırlıklı çalışan firmalar kolay kredi bulabilecek. Fabrikalarımız ve özellikle küçük ölçekli atölye ve sanatkarlarımız etkin bir şekilde desteklenmiş olacak. Ayrıca, sektörümüzü ilgilendiren mega projelere de finansal katkı sunacak."

ALTINBANK MÜŞTERİLERE KREDİ VERECEK!

Kurulacak olan yeni banka ile birlikte Altınbank'ın müşterilerine kredi vereceği de açıklandı. Kısa süre içerisinde işlemleri tamamlayıp hizmet vermeyi amaçladıkları Altınbank şimdiden Türkiye'de en fazla konuşulanlar arasında kendine yer buldu.

Türkiye'nin yeni özel bankaları arasına girecek Altınbank ile piyasada yer alan ekonomik ve finans sorunlarına kalıcı çözümler yaratma misyonu edinildi. Bu banka ile birlikte tüketiciler artık nefes alacak. 40 bin kuyumcu işletmesinin yer alacağı Altınbank büyük bir reklam kampanyası ile sektöre girmeye hazırlanıyor.