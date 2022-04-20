Altın piyasalarında 20 Nisan Çarşamba itibariyle hareketlilik devam ediyor. Hafta ortasında sert düşen altın hakkında Analist Tunç Şatıroğlu kritik değerlendirmelerde bulundu!

Altın fiyatları hafta ortasına sert bir düşüşle başladı. Son haftaların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yeninden düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde son 5 haftanın zirvesine ulaşan ons altın, geçen iki işlem gününde büyük bir düşüş yaşayarak 1.940 dolara kadar geriledi. IMF raporunun ise fiyatlarda görülen düşüşün temel nedeni olduğu aktarıldı. Altın Uzmanı Tunç Şatıroğlu ise yatırımcılar için kritik değerlendirmelerde bulundu.

Tunç Şatıroğlu Altını Olanı Uyardı!

Yeni haftaya oldukça hareketli başlayan altın, bir süredir inişli çıkışlı bir hareket gösteriyor. Resmi Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunç Şatıroğlu ise altını olanlara önemli uyarılarda bulundu. ABD’den geçtiğimiz günlerde gelen enflasyon verilerine dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Tunç Şatıroğlu, piyasalarda dalgalanma yaşandığının altını çizdi.

ABD borsasında düşüş başladığına dikkat çeken Tunç Şatıroğlu, düşüşün devam etmesi halinde ons ve gram altında yükseliş görülebileceği aktarıldı. Gram altın fiyatlarında yükseliş beklediklerini ifade eden Tunç Şatıroğlu, piyasalardaki belirsizliklerin sona ermesinin ardından önümüzdeki haftalarda yeniden altın fiyatlarında bir yükseliş görülebileceği aktarıldı.

IMF Raporu Sonrasında Altın Düşüşe Geçti!

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm tahminleri ile piyasalarda endişe yarattı. Küresel ekonomi için bu yıl büyüme hedefini ve 2023 yılı için yüzde 3,6 olarak belirleyen IMF, kötümser mesajları paylaşmasının ardından altın başta olmak üzere piyasalarda hareketlilik yaşanmasına neden oldu.

Gram Altın Kaç Lira?

Ons altının 1.940 dolar seviyesine kadar gerilemesinin ardından 20 Nisan Çarşamba günü itibariyle hafta ortasında gram altın 915 TL seviyesine geriledi. Son haftaların zirvesini gören altında sert düşüş dikkat çekiyor.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın fiyatlarında da benzer bir düşüş gözlemlendi. Piyasaların kırmızı olduğu Çarşamba günü itibariyle, çeyrek altın fiyatı 1.493 lira seviyesine kadar gerilemiş durumda. Hafta boyu benzer hareketlerin görüleceği tahmin ediliyor.