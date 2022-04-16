Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Memiş, “Altın, gümüş, döviz alırsınız fark etmez. Enflasyon artmaya devam edecek” dedi.

Yurtiçi piyasalarda gözler bir süredir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı politika faizi kararındaydı. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Merkez Bankası üst üste 4 kez faizleri indirmişti. Bu süreçte, Eylül 2021 PPK toplantısında başlayan faiz indirimleri ile Eylül – Aralık 2021 döneminde politika faizi %19’dan 500 baz puan indirimle %14 seviyesine çekilmişti. Bu 4 aylık süreçte dolar kuru ise 8 TL seviyesinden 18 TL seviyesine kadar yükselmişti. Ardından Merkez Bankası Ocak, Şubat ve Mart dönemlerinde politika faizini %14’te sabit tuttu ve beklenen Nisan ayı PPK toplantısında da faiz sabit tutuldu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş kritik açıklamalarda bulundu.

İslam Memiş’ten Korkutan Enflasyon Açıklaması

Memiş açıklamasında “2020 yılında merkez bankaları Covid-19 nedeniyle art arda faiz indirimi yapmıştı. Biz ise tam tersi, faiz artırımı yapmıştık. 6 aydır dünya faiz artırırken biz faiz indirme sürecine gittik. Bakalım bu işin sonu ne olacak? Aslında TL’deki değer kaybı neyin ne olduğunu gösteriyor. Yani zamanında yanlış uygulanan bir politika vardı ve ısrarla TL’ye karşı pozisyon alıp buna devam ettiler. Halbuki şu anda döviz kurunun sabitlendiğini, baskı altında tutulduğunu göz önünde bulundurursak yastık altındaki altın ve dolarla ilgili finansal araçlar açıklayan ve bunlarla devam edeceğini söyleyen bir sistem var karşımızda” dedi.

Memiş: Altın, Gümüş, Döviz Alırsınız Fark Etmez

Aylar öncesinde Nisan ayındaki düşüşlerin son düşüşler olacağını belirttiğini, Mayıs ve Haziran ayında hızlı ataklar görülebileceğini söyleyen Memiş, “Haziran ile Eylül ayları arası tüm dünyanın konuşacağı kıtlık ekonomisi olacak” sözlerini dile getirdi. Memiş açıklamasında “Haziran ayından itibaren bütün dünya hiperenflasyonu ve kıtlık ekonomisini konuşacak… Alım gücünüzü enflasyona karşı korumanız gerekiyor. Altın, gümüş, döviz alırsınız fark etmez. Enflasyon artmaya devam edecek” dedi.