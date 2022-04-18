Altın fiyatları yeni günün başlamasıyla birlikte tekrardan yükselişe geçmeye başladı. ABD'nin enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında altın fiyatları nasıl değişime uğradı? 18 Nisan 2022 Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları yeni günün başlamasıyla birlikte tekrardan yükselişe geçmeye başladı. ABD'nin enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında altın fiyatları nasıl değişime uğradı? 18 Nisan 2022 Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Yatırımcılar tarafından en çok güvenilen yatırım araçlarından bir tanesi olan altın, her geçen gün az sayıda da olsa artarak vatandaşların ilgisini çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin mart ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla birlikte altında yaşanan bu değişim daha ne kadar etkisini sürdürecek? Herkes tarafından merak edilen altın fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceği de tüm vatandaşlar tarafından merak edilmekte. ABD 10 yıllık tahvil getirisi Aralık 2018’den bu zamana kadar en yüksek seviyesi olan yüzde 2,88’e yükseldi. Bu nedenle altın fiyatlarında artış gözlendi.

Altın fiyatlarının her geçen gün artmasıyla birlikte vatandaşlar altın yatırımı yapıp yapmama konusunda endişeli. Altın fiyatlarının yükseleceğini tahmin eden kişiler yatırımlarını altın üzerinden yaparak büyük karlar elde edebilir. Fiyatların daha da artıp artmayacağı merak konusu olmuşken 18 Nisan'da altın fiyatları güne nasıl başladı? Sunduğumuz veriler haberin yazıldığı saat ve tarihlerde alınmıştır.

18 Nisan 2022 Pazartesi Gram Altın Fiyatları

Gram altın alış: 932,73

Gram altın satış: 932,94

18 Nisan 2022 Pazartesi Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın alış: 1.514,00

Çeyrek altın satış: 1.533,00

18 Nisan 2022 Pazartesi Yarım Altın Fiyatları

Yarım altın alış: 3.027,00

Yarım altın satış: 3.068,00

18 Nisan 2022 Pazartesi Tam Altın Fiyatları

Tam altın alış: 6.045,00

Tam altın satış: 6.113,00

18 Nisan 2022 Pazartesi Cumhuriyet Altını Fiyatları

Cumhuriyet altını alış: 6.148,00

Cumhuriyet altını satış: 6.241,00

18 Nisan 2022 Pazartesi Ata Altın Fiyatları

Ata altın alış: 6.194,00

Ata altın satış: 6.272,00