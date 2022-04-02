Yatırım yapacak kişilerin sürekli olarak takip ettiği altın fiyatları 2 Nisan'da ne durumda? Yatırım yaparken sürekli takip edilen altın fiyatlarının alış ve satış fiyatlarını sizler için hazırladık. 2 Nisan 2022 Çeyrek ve gram altın fiyatları...

Yatırım yapacak kişilerin sürekli olarak takip ettiği altın fiyatları 2 Nisan'da ne durumda? Yatırım yaparken sürekli takip edilen altın fiyatlarının alış ve satış fiyatlarını sizler için hazırladık. 2 Nisan 2022 Çeyrek ve gram altın fiyatları...

En geleneksel yatırım yöntemlerinden bir tanesi olan altın, herkes tarafından günlük olarak takip edilmektedir. Altının en eski yatırım yöntemlerinden biri olmasıyla birlikte en güvenilir yarımlarında başına gelmekte. Yeni gelişen teknoloji ve bankacılık sayesinde günlük rakam üzerinden altın alım ve satım işlemleri saniyeler içinde gerçekleşiyor.

Vatandaşlar bankalar sayesinde mobil uygulamalar üzerinden anında altın alım ve satım işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bu nedenle bankaların sunduğu fiyatlandırma üzerinden alım yapan kişiler kar elde edebilmek için altın fiyatlarının yükselmesini beklemekte. Henüz altın almayıp yeni alacak kişiler ise altın fiyatlarının düşmesini beklemekte. Altın fiyatlarının gram olarak satın alınabildiği banka uygulamaları oldukça güvenlikli bir yapıda bulunmaktadır. Bu sayede alınan altınlar en güvenli ortamda bulunarak kayıp yaşamanızın önüne geçmektedir. Kuyumcu gibi yerlerden alım yapmak isteyen vatandaşlar en uygun fiyattan alabilmek için farklı işletmeleri geziyor. Genel olarak aynı fiyattan satılan altın fiyatları bazı durumlarda farklı fiyatlandır ile karşı karşıya olabilmektedir. İşte bugünün altın fiyat listesi..

2 Nisan 2022 Gram Altın Fiyatları

Gram altın alış: 911,31

Gram altın satış: 911,51

2 Nisan 2022 Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın alış: 1.480,00

Çeyrek altın satış: 1.493,00

2 Nisan 2022 Yarım Altın Fiyatları

Yarım altın alış: 2.959,00

Yarım altın satış: 2.987,00

2 Nisan 2022 Tam Altın Fiyatları

Tam altın alış: 5.909,00

Tam altın satış: 5.952,00

2 Nisan 2022 Ata Altın Fiyatları

Ata altın alış: 6.045,00

Ata altın satış: 6.107,00

2 Nisan 2022 Cumhuriyet Altını Fiyatları

Cumhuriyet altını alış: 6.035,00

Cumhuriyet altını satış: 6.126,00