Yatırım yapacak kişiler tarafından takip edilen altın fiyatları 1 Nisan'da ne durumda? Çeyrek ve gram altın kaç TL? İşte 1 Nisan 2022 Altın Fiyatları...

Yatırım yapacak kişiler tarafından takip edilen altın fiyatları 1 Nisan'da ne durumda? Çeyrek ve gram altın kaç TL? İşte 1 Nisan 2022 Altın Fiyatları...

Altın fiyatlarının her gün farklı rakamlara ulaşmasıyla birlikte yatırımcıların kafası karışmış durumda. Son zamanlarda sürekli olarak çıkış yapan altın fiyatları vatandaşlar tarafından sürekli takip ediliyor. Vatandaşlar altın alarak çeşitli yatırımlar yapmak istemekte. Bunun en büyük nedeni fiyatların sürekli olarak değişmesi ve artış göstermesidir. İnsanlar ellerindeki biriken parayı bir yatırım aracı kullanarak değerlendirmek istemektedir. Yapılan bu değerlendirme sayesinde ellerindeki para erimeden köşede durarak ihtiyaç olunması durumunda harcama yapılır. Yarın ramazana girerken altın fiyatları bizleri nasıl karşıladı? İşte güncel altın fiyatları karşınızda..

Altın, en geleneksel yatırımlardan bir tanesidir. Ülkemizdeki vatandaşlar tarafından çok kullanılan altın, birikim yapmak için de kullanılmaktadır. Bu nedenle altın fiyatları herkesin merak ettiği bir konu haline gelmiştir. Rusya ve Ukrayna mücadelesinin de başlamasıyla birlikte altın fiyatları her geçen gün artmakta. 1 Nisan 2022 tarihi güncel altın fiyatları karşınızda..

1 NİSAN 2022 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 914,05

Gram altın satış: 914,26

1 NİSAN 2022 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.485,00

Çeyrek altın satış: 1.503,00

1 NİSAN 2022 YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.969,00

Yarım altın satış: 3.007,00

1 NİSAN 2022 TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.928,00

Tam altın satış: 5.992,00

1 NİSAN 2022 CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 6.067,00

Cumhuriyet altını satış: 6.159,00

1 NİSAN 2022 ATA ALTIN KAÇ TL?

Ata altın alış: 6.056,00

Ata altın satış: 6.148,00