Alternatif Bank sunduğu esnek geri ödeme planları ile tüketicilerin ev sahibi olmasına destek oluyor. Alternatif Bank’ın konut kredisinden ve sunulan ek desteklerden yararlanmak için konut kredisi başvurusu zaman kaybetmeden yapılabilir.

Alternatif Bank konut kredisinde en çok fırsat ve kampanya üreten bankalardan biridir. Düşük aylık ödeme miktarları ile kira ödercesine rahat bir kredi ödeme planı sunulur. Esnek ödemeden yararlanmak için en yakın Alternatif Bank şubesine giderek başvuru başlatmak oldukça kolay.

Alternatif Bank Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Alternatif Bank tarafından sunulan konut kredisi, özelleştirilmiş seçenekler ile müşterilere sunulur. Banka müşterisi olup daha sonra konut kredisine başvuranlar ise özel kampanyalardan rahatlıkla yararlanabilir. Alternatif Bank konut kredisine başvuru yapmak için bankanın internet sitesi, internet şubesi ve banka şubesi tercih edilebilir. İşlemler ayrıca mobil bankacılık uygulamasından da yapılabilir.

Alternatif Bank Konut Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Alternatif Bank konut kredisi sabit faiz oranları ile verilir. Bankanın sunduğu faiz oranı oldukça düşük tutulmuştur ve böylelikle tüketiciler geri ödeme esnasında ana paraya yakın bir ödeme yapabilmektedir. Alternatif Bank’ın 2022 yılı için geçerli olan konut kredisi faiz oranları %1,97’dir.

Alternatif Bank En Fazla Ne Kadar Konut Kredisi Veriyor?

Alternatif Bank konut kredisi verirken alt ve üst sınırlamalar belirlememiş bir bankadır. Banka tarafından sunulan konut kredisi miktarı tamamen ekspertiz raporuna göre belirlenir. Konut için hazırlanacak olan özel ekspertiz raporunun yüzde 80’ine kadar olan tutar banka tarafından karşılanır. Bu neden ile de tutar bazlı bir sınırlama uygulanmamaktadır.

Alternatif Bank Konut Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

Alternatif Bank konut kredisi için en düşük 3 ay en yüksek ise 120 aylık vade seçeneği sunar. Alternatif Bank’ın sunduğu bu konut miktarından yararlanmak için hızlı başvuru yöntemleri kullanılabilir ve kredi için ekspertiz raporu talep edilebilir. Alternatif Bank’ın uygun konut kredisi faiz ve vade seçeneğinden yararlanmak için şahsen başvuru yapılmalıdır.