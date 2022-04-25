Hayallerindeki eve sahip olmak isteyen vatandaşlar bankaların konut kredisi kampanyalarına büyük ilgi gösteriyor. Son olarak Alternatif Bank, konut kredisinde faiz indirimi kampanyasıyla gündeme geldi. İşte detaylar…

Türkiye bankacılık sektöründe müşterilerine düşük maliyetli konut ve ihtiyaç kredisi sunan bankalar arasında Alternatif Bank da yer alıyor. Hayallerindeki eve sahip olmak ve kira ödeme derdinden kurtulmak isteyen vatandaşlar, Alternatif Bank konut kredisi kampanyasına büyük ilgi gösteriyor. Alternatif Bank internet üzerinden yapılan konut kredisi başvurularında, kısa sürede ön onay vererek konut kredisi kullanım hizmetleri sunuyor.

Giderek artan enflasyon ortamında, yükselen kira fiyatları yerine konut kredisi taksiti ödemek isteyenler, konut kredisi başvurularına tam ga z devam ediyor. Ülkemizde konut ve kira fiyatlarının hızla yükselmesi, bankaları da hareketlendirdi. Müşteri memnuniyetine büyük önem veren özel bankalar arasında yer alan Alternatif Bank, konut kredisi kampanyasını duyurdu.

Alternatif Bank Konut Kredisi Faiz Oranları

Bankacılık alanında adından sık sık söz ettiren Alternatif Bank, konut kredisi faizini güncelledi. Bankanın resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklamada, konut kredisinde yüzde 2.53 oranında faiz uygulanacağı açıklandı. Alternatif Bank’ın konut kredisinde belirlenen faiz oranı, tüm kredi tutarları ve tüm vade seçenekleri için geçerli oluyor. Alternatif Bank’tan bir müşterinin çekebileceği maksimum konut kredisi tutarı ise 9 milyon TL oldu.

Türkiye’de hizmet veren bankalar arasında en yüksek tutarı müşterilerine veren Alternatif Bank, konut kredisi almak isteyen müşterilere konut ekspertiz raporlarına göre kredi kullandırıyor. Geniş bir müşteri kitlesi bulunan Alternatif Bank, konut kredisi talebinde bulunan müşterilerinin başvurularına onay verdikten sonra kredi işlemlerini başlatıyor.

Alternatif Bank’tan Konut Kredisi Nasıl Çekilir?

Alternatif Bank’tan konut kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler, kimlik fotokopisi ve gelir belgesi ile bankaya müracaat edebilirler. Banka müşterilerden ayrıca gelir belgesi, ikametgah belgesi, konut tapusu, ekspertiz raporu gibi belgeler de talep ediyor. Alternatif Bank gerekli gördüğü durumlarda kefil talebinde bulunarak kredi kullanım koşullarında değişiklik yapabilir. Alternatif Bank konut kredisi sayesinde vatandaşlar bu sayede hayallerindeki eve sahip olabiliyor.